07 марта 2024
06 марта 2024

Тюменские пограничники не пустили около 100 кг мяса, которое везли из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Раковая Ракикраб на улице Бажова. Екатеринбург, морепродукты, краб замороженный, мясо краба
Тюменские пограничники не пустили восемь килограмм рыбной продукции из Казахстана Фото:

В селе Казанское (Тюменская область) задержали три машины, в которых находилось около 100 килограмм мясной продукции. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«Управлением Россельхознадзора пресечен ввоз в Тюменскую область около 100 килограмм мясной продукции без ветеринарных документов. <…> Было досмотрено три транспортных средства, перевозивших с территории Республики Казахстан … без ветеринарных документов», — написано на сайте ведомства.

Запретили к перевозу 50 килограмм мясной продукции, восемь килограмм рыбной продукции, 10 килограмм молочной продукции и 25 килограмм меда. Все это было задержано и возвращено отправителям.

Ранее URA.RU писало, что на госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт также вернули в Казахстан для оформления необходимых документов.

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В селе Казанское (Тюменская область) задержали три машины, в которых находилось около 100 килограмм мясной продукции. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области. «Управлением Россельхознадзора пресечен ввоз в Тюменскую область около 100 килограмм мясной продукции без ветеринарных документов. <…> Было досмотрено три транспортных средства, перевозивших с территории Республики Казахстан … без ветеринарных документов», — написано на сайте ведомства. Запретили к перевозу 50 килограмм мясной продукции, восемь килограмм рыбной продукции, 10 килограмм молочной продукции и 25 килограмм меда. Все это было задержано и возвращено отправителям. Ранее URA.RU писало, что на госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт также вернули в Казахстан для оформления необходимых документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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