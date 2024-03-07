Тюменские пограничники не пустили около 100 кг мяса, которое везли из Казахстана

В селе Казанское (Тюменская область) задержали три машины, в которых находилось около 100 килограмм мясной продукции. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области.
«Управлением Россельхознадзора пресечен ввоз в Тюменскую область около 100 килограмм мясной продукции без ветеринарных документов. <…> Было досмотрено три транспортных средства, перевозивших с территории Республики Казахстан … без ветеринарных документов», — написано на сайте ведомства.
Запретили к перевозу 50 килограмм мясной продукции, восемь килограмм рыбной продукции, 10 килограмм молочной продукции и 25 килограмм меда. Все это было задержано и возвращено отправителям.
Ранее URA.RU писало, что на госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт также вернули в Казахстан для оформления необходимых документов.
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