07 марта 2024

Курганец требует 22 миллиона рублей с кардиодиспансера за ошибку в диагнозе

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Житель Кургана судится с больницей из-за плохого лечения Фото:

Житель Кургана взыскивает с кардиологического диспансера 22 млн рублей из-за диагноза, который он посчитал ошибочным. Городской суд ранее приостановил производство по делу, но горожанин не сдался и добился пересмотра решения через апелляцию. Об этом говорится в судебных материалах.

«Гражданское дело по иску к ГБУ „Курганский кардиологический диспансер“ о взыскании компенсации морального вреда в сумме 22 000 000 рублей направить в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — указано в апелляционном решении, опубликованном в картотеке Курганского областного суда. Курганец также взыскивает 3 000 000 рублей с врача аллерголога-иммунолога, которая якобы оказала ему некачественную медуслугу.

В судебных материалах говорится, что пациент в мае 2018 года и в августе 2019 года обследовался в кардиодиспансере. Курганец указал в иске, что некачественные медуслуги могли повлиять на ход лечения и стать причиной ухудшения его здоровья.

Ранее пациент из Кургана судился с онкодиспансером из-за некачественного исследования МРТ. Он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но проиграл судебный процесс.

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Житель Кургана взыскивает с кардиологического диспансера 22 млн рублей из-за диагноза, который он посчитал ошибочным. Городской суд ранее приостановил производство по делу, но горожанин не сдался и добился пересмотра решения через апелляцию. Об этом говорится в судебных материалах. «Гражданское дело по иску к ГБУ „Курганский кардиологический диспансер“ о взыскании компенсации морального вреда в сумме 22 000 000 рублей направить в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — указано в апелляционном решении, опубликованном в картотеке Курганского областного суда. Курганец также взыскивает 3 000 000 рублей с врача аллерголога-иммунолога, которая якобы оказала ему некачественную медуслугу. В судебных материалах говорится, что пациент в мае 2018 года и в августе 2019 года обследовался в кардиодиспансере. Курганец указал в иске, что некачественные медуслуги могли повлиять на ход лечения и стать причиной ухудшения его здоровья. Ранее пациент из Кургана судился с онкодиспансером из-за некачественного исследования МРТ. Он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но проиграл судебный процесс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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