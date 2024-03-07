В тюменских цветочных образовались длинные очереди 8 Марта

Тюменцы начали раскупать тюльпаны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В цветочных Тюмени в первой половине дня образовались длинные очереди в Международный женский день. Об этом рассказала очевидица.

«Цветочный в центре города. Очередь как в мавзолей. Люди скупают все подряд. Не имеет значения, за сколько денег. Витрины полупустые», — рассказала читательница 72.RU. Отмечается, что самыми продаваемыми стали тюльпаны.

Еще в нескольких цветочных магазинах рассказали о спросе на цветы, передает 72.RU. Продавцы советовали приходить за тюльпанами как можно быстрее — высока вероятность, что они в скором времени закончатся.

Порой очень сложно выбрать подарки для женщин на 8 Марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило список того, что можно подарить маме, бабушке, коллеге, детям, жене или девушке. Например, маме можно вручить сертификат в спа или на массаж.