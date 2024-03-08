Водителей Тюмени после праздников массово проверяют на трезвость

09 марта 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей после празднования 8 Марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени утром 9 марта на улице Профсоюзной сотрудники Госавтоинспекции массово проверяют водителей на трезвость. Об этом сообщает областное управление ведомства в соцсети. «Сплошная проверка водителей на трезвость проходит сейчас в Тюмени, на улице Профсоюзной, дом 1. Автоинспекторы оценивают состояние каждого из водителей на трезвость на участке дороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД также фиксируют и другие нарушения. Водители с грязными номерами и незаконной тонировкой исправляют ситуацию на месте. В Тюмени на аварийной дороге планируется увеличение количества полос. Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антон Иванькович сообщил, что расширят улицу Избышева и Магистральную. Главная причина аварий на перекрестке — нарушение очередности проезда. Водители не хотят стоять в пробках и стараются побыстрее проскочить этот участок, что приводит к ДТП.

В Тюмени утром 9 марта на улице Профсоюзной сотрудники Госавтоинспекции массово проверяют водителей на трезвость. Об этом сообщает областное управление ведомства в соцсети. «Сплошная проверка водителей на трезвость проходит сейчас в Тюмени, на улице Профсоюзной, дом 1. Автоинспекторы оценивают состояние каждого из водителей на трезвость на участке дороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД также фиксируют и другие нарушения. Водители с грязными номерами и незаконной тонировкой исправляют ситуацию на месте. В Тюмени на аварийной дороге планируется увеличение количества полос. Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антон Иванькович сообщил, что расширят улицу Избышева и Магистральную. Главная причина аварий на перекрестке — нарушение очередности проезда. Водители не хотят стоять в пробках и стараются побыстрее проскочить этот участок, что приводит к ДТП.