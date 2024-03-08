В Тюменской области количество смертельных ДТП снизилось на 20%

За два месяца в Тюменской области произошло 396 ДТП, в которых погибло 28 человек. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном УГИБДД МВД России.
«В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены», — написано на сайте ведомства.
По их информации, стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу. В ГИБДД это связывают с реконструкцией дорог и контролем за соблюдением водителями ПДД.
В марте прошлого года в Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планировали сократить количество смертельных ДТП. Благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже тогда снизилось количество ДТП.
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