В Тюменской области количество смертельных ДТП снизилось на 20%

09 марта 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

В ГИБДД рассказали, что в Тюменской области стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За два месяца в Тюменской области произошло 396 ДТП, в которых погибло 28 человек. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном УГИБДД МВД России. «В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены», — написано на сайте ведомства. По их информации, стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу. В ГИБДД это связывают с реконструкцией дорог и контролем за соблюдением водителями ПДД. В марте прошлого года в Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планировали сократить количество смертельных ДТП. Благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже тогда снизилось количество ДТП.

За два месяца в Тюменской области произошло 396 ДТП, в которых погибло 28 человек. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном УГИБДД МВД России. «В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены», — написано на сайте ведомства. По их информации, стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу. В ГИБДД это связывают с реконструкцией дорог и контролем за соблюдением водителями ПДД. В марте прошлого года в Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планировали сократить количество смертельных ДТП. Благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже тогда снизилось количество ДТП.