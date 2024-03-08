08 марта 2024
07 марта 2024

В Тюменской области количество смертельных ДТП снизилось на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, полиция, гибдд, дпс, гаи
В ГИБДД рассказали, что в Тюменской области стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу Фото:

За два месяца в Тюменской области произошло 396 ДТП, в которых погибло 28 человек. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном УГИБДД МВД России.

«В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены», — написано на сайте ведомства.

По их информации, стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу. В ГИБДД это связывают с реконструкцией дорог и контролем за соблюдением водителями ПДД.

В марте прошлого года в Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планировали сократить количество смертельных ДТП. Благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже тогда снизилось количество ДТП.

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За два месяца в Тюменской области произошло 396 ДТП, в которых погибло 28 человек. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном УГИБДД МВД России. «В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены», — написано на сайте ведомства. По их информации, стало меньше аварий, происходящих из-за выезда на встречную полосу. В ГИБДД это связывают с реконструкцией дорог и контролем за соблюдением водителями ПДД. В марте прошлого года в Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планировали сократить количество смертельных ДТП. Благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже тогда снизилось количество ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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