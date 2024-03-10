10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

Пьяный тюменец сломал ребра жене из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде жена попросила сурово не наказывать мужа, так как он извинился перед ней Фото:

В Тюменской области пьяный мужчина избил супругу из-за ревности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В суде жена попросила сурово не наказывать мужа, так как он извинился перед ней.

«Дома на фоне ревности между супругами возник словесный конфликт. Женщина ушла в комнату и легла спать. Из-за произошедшего конфликта и ревности Дериглазов сильно разозлился и пошел в комнату к супруге, где ударил ее сначала один раз ладонью по лицу, потом стащил с дивана и нанес ногой несколько ударов в область груди и ребер», — сообщили в пресс-службе.

В больнице у женщины диагностировали перелом пяти ребер. Свою вину мужчина признал. Тюменцу назначили три года лишения свободы условно.

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В Тюменской области пьяный мужчина избил супругу из-за ревности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В суде жена попросила сурово не наказывать мужа, так как он извинился перед ней. «Дома на фоне ревности между супругами возник словесный конфликт. Женщина ушла в комнату и легла спать. Из-за произошедшего конфликта и ревности Дериглазов сильно разозлился и пошел в комнату к супруге, где ударил ее сначала один раз ладонью по лицу, потом стащил с дивана и нанес ногой несколько ударов в область груди и ребер», — сообщили в пресс-службе. В больнице у женщины диагностировали перелом пяти ребер. Свою вину мужчина признал. Тюменцу назначили три года лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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