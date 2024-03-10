Медик курганской поликлиники с 40-летним стажем отметила юбилей

11 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова отметила юбилей Фото: Илья Московец © URA.RU Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова празднует свой юбилей. Информацию об этом событии предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «На днях отметила свой юбилей врач — терапевт участковый поликлиники №2 Татьяна Титова. В коллектив поликлиники Татьяна Николаевна пришла в 2002 году. Она обладает огромным опытом работы. <…> При выполнении поставленных задач проявляет четкость, исполнительность, умеет самостоятельно организовать свою работу», — указано в канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Пресс-служба также подчеркивает, что Титова имеет более 40 лет стажа работы в медицинской сфере, благодаря чему она успешно справляется с профессиональными вызовами и желает крепкого здоровья и радостных событий врачу. Ранее URA.RU писало, заместитель главврача курганского перинатального центра Елена Бородина отмечала свой юбилей. Отмечалось, что она более 30 лет трудится в здравоохранении, а под руководством Бородиной в профессию было выпущено несколько поколений молодых специалистов среднего звена.

Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова празднует свой юбилей. Информацию об этом событии предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «На днях отметила свой юбилей врач — терапевт участковый поликлиники №2 Татьяна Титова. В коллектив поликлиники Татьяна Николаевна пришла в 2002 году. Она обладает огромным опытом работы. <…> При выполнении поставленных задач проявляет четкость, исполнительность, умеет самостоятельно организовать свою работу», — указано в канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Пресс-служба также подчеркивает, что Титова имеет более 40 лет стажа работы в медицинской сфере, благодаря чему она успешно справляется с профессиональными вызовами и желает крепкого здоровья и радостных событий врачу. Ранее URA.RU писало, заместитель главврача курганского перинатального центра Елена Бородина отмечала свой юбилей. Отмечалось, что она более 30 лет трудится в здравоохранении, а под руководством Бородиной в профессию было выпущено несколько поколений молодых специалистов среднего звена.