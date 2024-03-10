10 марта 2024
09 марта 2024

Медик курганской поликлиники с 40-летним стажем отметила юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация Гам-КОВИД-Вак-М. Магнитогорск, здоровье, медицина, руки, медик
Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова отметила юбилей Фото:

Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова празднует свой юбилей. Информацию об этом событии предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале.

«На днях отметила свой юбилей врач — терапевт участковый поликлиники №2 Татьяна Титова. В коллектив поликлиники Татьяна Николаевна пришла в 2002 году. Она обладает огромным опытом работы. <…> При выполнении поставленных задач проявляет четкость, исполнительность, умеет самостоятельно организовать свою работу», — указано в канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Пресс-служба также подчеркивает, что Титова имеет более 40 лет стажа работы в медицинской сфере, благодаря чему она успешно справляется с профессиональными вызовами и желает крепкого здоровья и радостных событий врачу.

Ранее URA.RU писало, заместитель главврача курганского перинатального центра Елена Бородина отмечала свой юбилей. Отмечалось, что она более 30 лет трудится в здравоохранении, а под руководством Бородиной в профессию было выпущено несколько поколений молодых специалистов среднего звена.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач-терапевт Курганской поликлиники №2 Татьяна Титова празднует свой юбилей. Информацию об этом событии предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «На днях отметила свой юбилей врач — терапевт участковый поликлиники №2 Татьяна Титова. В коллектив поликлиники Татьяна Николаевна пришла в 2002 году. Она обладает огромным опытом работы. <…> При выполнении поставленных задач проявляет четкость, исполнительность, умеет самостоятельно организовать свою работу», — указано в канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Пресс-служба также подчеркивает, что Титова имеет более 40 лет стажа работы в медицинской сфере, благодаря чему она успешно справляется с профессиональными вызовами и желает крепкого здоровья и радостных событий врачу. Ранее URA.RU писало, заместитель главврача курганского перинатального центра Елена Бородина отмечала свой юбилей. Отмечалось, что она более 30 лет трудится в здравоохранении, а под руководством Бородиной в профессию было выпущено несколько поколений молодых специалистов среднего звена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...