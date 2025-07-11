Акции ВТБ резко рухнули

Акции ВТБ на Московской бирже утром 11 июля резко подешевели более чем на 24%, достигнув минимального значения 70,91 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.
По информации биржи, снижение стоимости акций ВТБ превысило 20% в течение 10 минут подряд по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 93,97 рубля. В ответ на резкое падение котировок Мосбиржа с 10:14 до 10:44 ввела дискретный аукцион по акциям ВТБ.
К 10:13 мск бумаги банка стоили 72,35 рубля, их снижение составило 22,59%. К этому моменту объем торгов превысил 4,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о повышенной активности участников рынка.
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