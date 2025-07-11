Акции ВТБ резко рухнули

Акции ВТБ на Мосбирже рухнули на 24%
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Акции ВТБ рухнули на 24%
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Акции ВТБ на Московской бирже утром 11 июля резко подешевели более чем на 24%, достигнув минимального значения 70,91 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

По информации биржи, снижение стоимости акций ВТБ превысило 20% в течение 10 минут подряд по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 93,97 рубля. В ответ на резкое падение котировок Мосбиржа с 10:14 до 10:44 ввела дискретный аукцион по акциям ВТБ.

К 10:13 мск бумаги банка стоили 72,35 рубля, их снижение составило 22,59%. К этому моменту объем торгов превысил 4,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о повышенной активности участников рынка.

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Акции ВТБ на Московской бирже утром 11 июля резко подешевели более чем на 24%, достигнув минимального значения 70,91 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени. По информации биржи, снижение стоимости акций ВТБ превысило 20% в течение 10 минут подряд по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 93,97 рубля. В ответ на резкое падение котировок Мосбиржа с 10:14 до 10:44 ввела дискретный аукцион по акциям ВТБ. К 10:13 мск бумаги банка стоили 72,35 рубля, их снижение составило 22,59%. К этому моменту объем торгов превысил 4,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о повышенной активности участников рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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