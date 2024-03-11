Тюменский ресторатор назвал главные проблемы местных заведений

Ресторатор Владимир Гринбергс: в Тюмени относятся настороженно ко всему новому

12 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Тюменский ресторатор считает, что в столице региона не хватает гастрономической культуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главная проблема ресторанов Тюмени — отсутствие гастрономической культуры у гостей заведений. Как рассказал в интервью URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, тюменцы равнодушны к нововведениям. «В Тюмени у гостей ресторанов своеобразный подход. Мы сами выращиваем травы для блюд. У нас есть селективные растения, например, базилик с корицей. Но деликатесы и изыски не пользуется популярностью. Сейчас мы везем в Тюмень настоящий японский чай, но прогнозируем что и он не станет хитом», — рассказал URA.RU ресторатор Владимир Гринбергс. Владимир поделился, что два его авторских десерта вызвали волну негодования среди тюменцев. Один из них «Спас на Крови», созданный в честь музея и рассказывающий историю храма, привел к критике заведения. Второй — «Икона женского тела» пришлось слегка видоизменить из-за комментариев, что десерт унижает женщину и показывает ее не в лучшем свете. Владимир Гринбергс работает шеф-поваром более 13 лет. Принимал участие в известных ресторанных проектах Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. В Тюмени у Владимира открыто несколько заведений.

Главная проблема ресторанов Тюмени — отсутствие гастрономической культуры у гостей заведений. Как рассказал в интервью URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, тюменцы равнодушны к нововведениям. «В Тюмени у гостей ресторанов своеобразный подход. Мы сами выращиваем травы для блюд. У нас есть селективные растения, например, базилик с корицей. Но деликатесы и изыски не пользуется популярностью. Сейчас мы везем в Тюмень настоящий японский чай, но прогнозируем что и он не станет хитом», — рассказал URA.RU ресторатор Владимир Гринбергс. Владимир поделился, что два его авторских десерта вызвали волну негодования среди тюменцев. Один из них «Спас на Крови», созданный в честь музея и рассказывающий историю храма, привел к критике заведения. Второй — «Икона женского тела» пришлось слегка видоизменить из-за комментариев, что десерт унижает женщину и показывает ее не в лучшем свете. Владимир Гринбергс работает шеф-поваром более 13 лет. Принимал участие в известных ресторанных проектах Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. В Тюмени у Владимира открыто несколько заведений.