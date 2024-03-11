11 марта 2024

Тюменский ресторатор назвал главные проблемы местных заведений

Ресторатор Владимир Гринбергс: в Тюмени относятся настороженно ко всему новому
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Медичи. Тюмень, освещение, светильник, интерьер, ресторан, светильники, медичи
Тюменский ресторатор считает, что в столице региона не хватает гастрономической культуры Фото:

Главная проблема ресторанов Тюмени — отсутствие гастрономической культуры у гостей заведений. Как рассказал в интервью URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, тюменцы равнодушны к нововведениям.

«В Тюмени у гостей ресторанов своеобразный подход. Мы сами выращиваем травы для блюд. У нас есть селективные растения, например, базилик с корицей. Но деликатесы и изыски не пользуется популярностью. Сейчас мы везем в Тюмень настоящий японский чай, но прогнозируем что и он не станет хитом», — рассказал URA.RU ресторатор Владимир Гринбергс.

Владимир поделился, что два его авторских десерта вызвали волну негодования среди тюменцев. Один из них «Спас на Крови», созданный в честь музея и рассказывающий историю храма, привел к критике заведения. Второй — «Икона женского тела» пришлось слегка видоизменить из-за комментариев, что десерт унижает женщину и показывает ее не в лучшем свете.

Владимир Гринбергс работает шеф-поваром более 13 лет. Принимал участие в известных ресторанных проектах Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. В Тюмени у Владимира открыто несколько заведений.

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Главная проблема ресторанов Тюмени — отсутствие гастрономической культуры у гостей заведений. Как рассказал в интервью URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, тюменцы равнодушны к нововведениям. «В Тюмени у гостей ресторанов своеобразный подход. Мы сами выращиваем травы для блюд. У нас есть селективные растения, например, базилик с корицей. Но деликатесы и изыски не пользуется популярностью. Сейчас мы везем в Тюмень настоящий японский чай, но прогнозируем что и он не станет хитом», — рассказал URA.RU ресторатор Владимир Гринбергс. Владимир поделился, что два его авторских десерта вызвали волну негодования среди тюменцев. Один из них «Спас на Крови», созданный в честь музея и рассказывающий историю храма, привел к критике заведения. Второй — «Икона женского тела» пришлось слегка видоизменить из-за комментариев, что десерт унижает женщину и показывает ее не в лучшем свете. Владимир Гринбергс работает шеф-поваром более 13 лет. Принимал участие в известных ресторанных проектах Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. В Тюмени у Владимира открыто несколько заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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