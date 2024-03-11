11 марта 2024

Газпром сменил гендиректора ямальской дочки

Сергей Шалимов возглавил ООО «Газпром добыча Ямбург»
© Служба новостей «URA.RU»
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Офис Газпром добыча Ноябрьск, новогодняя елка, газпром ноябрьск
Ранее Шалимов работал в ООО «Газпром добыча Оренбург» Фото:

Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ямбург» стал Сергей Шалимов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром».

«Генеральным директором ООО „Газпром добыча Ямбург“ назначен Сергей Шалимов», — сообщили в официальном telegram-канале компании «Газпром». Ранее он был заместителем гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ранее URA.RU сообщало о назначении гендиректра компании «Газпром добыча Ноябрьск». Им стал Владимир Кобычев, ранее занимавший должность замдиректора «Газпром добыча Уренгой».

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Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ямбург» стал Сергей Шалимов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром». «Генеральным директором ООО „Газпром добыча Ямбург“ назначен Сергей Шалимов», — сообщили в официальном telegram-канале компании «Газпром». Ранее он был заместителем гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург». Ранее URA.RU сообщало о назначении гендиректра компании «Газпром добыча Ноябрьск». Им стал Владимир Кобычев, ранее занимавший должность замдиректора «Газпром добыча Уренгой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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