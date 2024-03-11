Газпром сменил гендиректора ямальской дочки

Ранее Шалимов работал в ООО «Газпром добыча Оренбург»
Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ямбург» стал Сергей Шалимов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром».
«Генеральным директором ООО „Газпром добыча Ямбург“ назначен Сергей Шалимов», — сообщили в официальном telegram-канале компании «Газпром». Ранее он был заместителем гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ранее URA.RU сообщало о назначении гендиректра компании «Газпром добыча Ноябрьск». Им стал Владимир Кобычев, ранее занимавший должность замдиректора «Газпром добыча Уренгой».
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