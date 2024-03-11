Доходы бюджета Курганской области превысили средние показатели по РФ

12 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Замгубернатора заявил, что доходы бюджета Курганской области выросли вдвое с 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2018 года доходы Курганской области увеличились в два раза, а темп их роста в 2022—2023 годах превышал средний показатель по субъектам РФ. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. «За последние пять лет в два раза увеличились как общие, так и собственные доходы и бюджеты Курганской области. Темп роста доходов бюджета Курганской области в 2022—2023 годах превышал средний показатель по субъектам Российской Федерации. На протяжении трех лет бюджет региона исполняется с профицитом», — отметил Ермаков. При этом он подчеркнул, что структура долга региона изменилась в пользу кредитов федерального бюджета с меньшими расходами на их обслуживание. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал о ситуации с государственным долгом региона в ходе переговоров с Министерством финансов. Как сообщал глава региона, они обсуждали варианты, при которых область могла бы вести долговую политику, продолжая активное развитие и подъем. Также Шумков отмечал, соотношение размера госдолга региона к собственным доходам снизилось почти в три раза, а он больше не предоставляет угрозу бюджетной стабильности.

С 2018 года доходы Курганской области увеличились в два раза, а темп их роста в 2022—2023 годах превышал средний показатель по субъектам РФ. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. «За последние пять лет в два раза увеличились как общие, так и собственные доходы и бюджеты Курганской области. Темп роста доходов бюджета Курганской области в 2022—2023 годах превышал средний показатель по субъектам Российской Федерации. На протяжении трех лет бюджет региона исполняется с профицитом», — отметил Ермаков. При этом он подчеркнул, что структура долга региона изменилась в пользу кредитов федерального бюджета с меньшими расходами на их обслуживание. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал о ситуации с государственным долгом региона в ходе переговоров с Министерством финансов. Как сообщал глава региона, они обсуждали варианты, при которых область могла бы вести долговую политику, продолжая активное развитие и подъем. Также Шумков отмечал, соотношение размера госдолга региона к собственным доходам снизилось почти в три раза, а он больше не предоставляет угрозу бюджетной стабильности.