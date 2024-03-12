12 марта 2024

В Тюмени наказали фирму, незаконно выдававшую кредиты

Лизинговая компания из Тюмени незаконно выдавала жителям потребительские займы
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания не имеет права заниматься выдачей денег под проценты Фото:

В Тюмени пресекли деятельность фирмы, незаконно выдававшей населению потребительские займы. Официально компания занимается лизингом, но вела и деятельность по предоставлению кредитов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В областном центре юридическое лицо под видом лизинговой организации осуществляло деятельность по выдаче потребительских займов. Организация уже была оштрафована на 300 тысяч рублей. Однако деятельность по выдаче займов продолжалась, в связи с чем прокурор Тюменской области обратился в суд. Требование о запрете незаконной деятельности удовлетворено», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время компания является фигурантом еще двух административных дел: за незаконное предоставление потребительских кредитов и действия, повлекшие непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Сумма штрафов по ним для юрлиц измеряется сотнями тысяч рублей. Материалы находятся на рассмотрении.

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В Тюмени пресекли деятельность фирмы, незаконно выдававшей населению потребительские займы. Официально компания занимается лизингом, но вела и деятельность по предоставлению кредитов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В областном центре юридическое лицо под видом лизинговой организации осуществляло деятельность по выдаче потребительских займов. Организация уже была оштрафована на 300 тысяч рублей. Однако деятельность по выдаче займов продолжалась, в связи с чем прокурор Тюменской области обратился в суд. Требование о запрете незаконной деятельности удовлетворено», — рассказали в пресс-службе. В настоящее время компания является фигурантом еще двух административных дел: за незаконное предоставление потребительских кредитов и действия, повлекшие непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Сумма штрафов по ним для юрлиц измеряется сотнями тысяч рублей. Материалы находятся на рассмотрении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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