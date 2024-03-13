В ЯНАО мужчина случайно убил пенсионера, который не дал ему сигарету

В Ямальском районе ЯНАО местный житель ударил пенсионера, который отказался давать ему сигарету. Пожилой человек получил травму и позже скончался, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В селе Сеяха Ямальского района вечером 29 февраля 2024 года 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошел к ранее незнакомому ему пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, подозреваемый нанес ему удар кулаком в область головы. Мужчина упал, ударившись головой о твердую поверхность. Спустя неделю 70-летний потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
В настоящее время следователи проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей происшествия. В отношении мужчины, нанесшего пенсионеру удар, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.