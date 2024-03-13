13 марта 2024

В ЯНАО мужчина случайно убил пенсионера, который не дал ему сигарету

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина из Сеяхи случайно убил пенсионера, ударив его кулаком Фото:

В Ямальском районе ЯНАО местный житель ударил пенсионера, который отказался давать ему сигарету. Пожилой человек получил травму и позже скончался, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В селе Сеяха Ямальского района вечером 29 февраля 2024 года 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошел к ранее незнакомому ему пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, подозреваемый нанес ему удар кулаком в область головы. Мужчина упал, ударившись головой о твердую поверхность. Спустя неделю 70-летний потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В настоящее время следователи проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей происшествия. В отношении мужчины, нанесшего пенсионеру удар, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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В Ямальском районе ЯНАО местный житель ударил пенсионера, который отказался давать ему сигарету. Пожилой человек получил травму и позже скончался, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В селе Сеяха Ямальского района вечером 29 февраля 2024 года 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошел к ранее незнакомому ему пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, подозреваемый нанес ему удар кулаком в область головы. Мужчина упал, ударившись головой о твердую поверхность. Спустя неделю 70-летний потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В настоящее время следователи проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей происшествия. В отношении мужчины, нанесшего пенсионеру удар, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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