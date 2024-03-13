Врач брала деньги с курганцев за бесплатное лечение

Врач одной из больниц Кургана брала с пациентов деньги за бесплатное лечение. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.
«По имеющейся информации, в 2022—2023 годах 27-летняя женщина вводила своих пациентов в заблуждение о том, что один из видов лечения является платным. Соглашаясь на получение медицинской услуги, потерпевшие перечисляли денежные средства в размере нескольких тысяч рублей на карту врача. В действительности данная услуга является бесплатной по полису обязательного медицинского страхования», — указано в сообщении.
Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители полиции возбудили уголовные дела по признакам мошенничества. Врачу грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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