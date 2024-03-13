13 марта 2024

Врач брала деньги с курганцев за бесплатное лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Пациенты переводили врачу деньги за один из видов бесплатного лечения Фото:

Врач одной из больниц Кургана брала с пациентов деньги за бесплатное лечение. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«По имеющейся информации, в 2022—2023 годах 27-летняя женщина вводила своих пациентов в заблуждение о том, что один из видов лечения является платным. Соглашаясь на получение медицинской услуги, потерпевшие перечисляли денежные средства в размере нескольких тысяч рублей на карту врача. В действительности данная услуга является бесплатной по полису обязательного медицинского страхования», — указано в сообщении.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители полиции возбудили уголовные дела по признакам мошенничества. Врачу грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Врач одной из больниц Кургана брала с пациентов деньги за бесплатное лечение. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «По имеющейся информации, в 2022—2023 годах 27-летняя женщина вводила своих пациентов в заблуждение о том, что один из видов лечения является платным. Соглашаясь на получение медицинской услуги, потерпевшие перечисляли денежные средства в размере нескольких тысяч рублей на карту врача. В действительности данная услуга является бесплатной по полису обязательного медицинского страхования», — указано в сообщении. Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители полиции возбудили уголовные дела по признакам мошенничества. Врачу грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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