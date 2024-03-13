В Тюменской области сотрудники ФСБ поймали «смотрящего», который охотился на бизнесменов

В Тюмени арестован криминальный авторитет, который вымогал деньги у бизнесменов

14 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники РУ ФСБ и МВД провели операцию по задержанию тюменского криминального авторитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был задержан житель Тюменского района, который имеет в криминальном мире статус «смотрящего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что мужчина вымогал деньги у местных предпринимателей. «Житель Тюменского региона стал фигурантом уголовного дела по статье „занятие высшего положения в преступной иерархии“. По версии следствия, указанный гражданин, являясь так называемым „смотрящим“, в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался вымогательством денежных средств, которые затем шли на организацию преступлений и решение спорных вопросов среди представителей криминального мира. А также оказывал финансовую помощь лицам уголовно-преступной среды», — пояснили агентству в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что сотрудники регионального управления ФСБ провели совместную операцию с областным УМВД по задержанию «смотрящего». На мужчину завели уголовное дело по ст. 210.1. и пп., а ч. 2 ст. 163 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство. По совокупности совершенных преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей. Ранее агентство писало о том, что в 2023 году в Тюмени состоялся суд над подельником «смотрящего» за Тюменью Александром Косаревым. За совершение преступлений различного характера он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Тюменец пробовал обжаловать вердикт суда, но безрезультатно: вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Впоследствии стало известно, что в октябре того же года мужчина погиб в зоне проведения СВО, куда отправился добровольцем. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был задержан житель Тюменского района, который имеет в криминальном мире статус «смотрящего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что мужчина вымогал деньги у местных предпринимателей. «Житель Тюменского региона стал фигурантом уголовного дела по статье „занятие высшего положения в преступной иерархии“. По версии следствия, указанный гражданин, являясь так называемым „смотрящим“, в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался вымогательством денежных средств, которые затем шли на организацию преступлений и решение спорных вопросов среди представителей криминального мира. А также оказывал финансовую помощь лицам уголовно-преступной среды», — пояснили агентству в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что сотрудники регионального управления ФСБ провели совместную операцию с областным УМВД по задержанию «смотрящего». На мужчину завели уголовное дело по ст. 210.1. и пп., а ч. 2 ст. 163 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство. По совокупности совершенных преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей. Ранее агентство писало о том, что в 2023 году в Тюмени состоялся суд над подельником «смотрящего» за Тюменью Александром Косаревым. За совершение преступлений различного характера он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Тюменец пробовал обжаловать вердикт суда, но безрезультатно: вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Впоследствии стало известно, что в октябре того же года мужчина погиб в зоне проведения СВО, куда отправился добровольцем.