13 марта 2024

Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов

Тюменский суд рассмотрит дело о неуплате налогов в размере 60 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина провел через бухгалтерию договоры с «фантомными» контрагентами Фото:

Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали», — говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о налоге на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года. На данный момент на имущество компании наложен арест. Дело об уклонении от налогов в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали», — говорится в сообщении. Известно, что речь идет о налоге на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года. На данный момент на имущество компании наложен арест. Дело об уклонении от налогов в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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