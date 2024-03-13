Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов

Тюменский суд рассмотрит дело о неуплате налогов в размере 60 млн рублей

14 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Мужчина провел через бухгалтерию договоры с «фантомными» контрагентами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали», — говорится в сообщении. Известно, что речь идет о налоге на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года. На данный момент на имущество компании наложен арест. Дело об уклонении от налогов в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор тюменской компании подделал документы и ушел от налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали», — говорится в сообщении. Известно, что речь идет о налоге на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года. На данный момент на имущество компании наложен арест. Дело об уклонении от налогов в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.