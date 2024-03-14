В Лабытнанги появится стоматология, роддом и МРТ

В Лабытнанги (ЯНАО) во втором квартале откроется стоматология, а в третьем откроется родильное отделение. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.
«Во втором квартале текущего года в Лабытнанги откроется стоматология. В третьем — начале четвертого квартала будет открыто родильное отделение. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в городе появится аппарат МРТ, жители смогут проходить обследования, не выезжая в окружную столицу», — сообщила Марина Трескова в прямом эфире, который транслировался на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас прием жителей стоматологи осуществляют на базе городского больничного комплекса. По программе благоустройства, больничный городок также будет модернизирован.
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