В Лабытнанги появится стоматология, роддом и МРТ

В Лабытнанги появится новая стоматология Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) во втором квартале откроется стоматология, а в третьем откроется родильное отделение. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«Во втором квартале текущего года в Лабытнанги откроется стоматология. В третьем — начале четвертого квартала будет открыто родильное отделение. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в городе появится аппарат МРТ, жители смогут проходить обследования, не выезжая в окружную столицу», — сообщила Марина Трескова в прямом эфире, который транслировался на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас прием жителей стоматологи осуществляют на базе городского больничного комплекса. По программе благоустройства, больничный городок также будет модернизирован.