В Лабытнанги появится стоматология, роддом и МРТ

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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
В Лабытнанги появится новая стоматология Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) во втором квартале откроется стоматология, а в третьем откроется родильное отделение. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«Во втором квартале текущего года в Лабытнанги откроется стоматология. В третьем — начале четвертого квартала будет открыто родильное отделение. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в городе появится аппарат МРТ, жители смогут проходить обследования, не выезжая в окружную столицу», — сообщила Марина Трескова в прямом эфире, который транслировался на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас прием жителей стоматологи осуществляют на базе городского больничного комплекса. По программе благоустройства, больничный городок также будет модернизирован.

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В Лабытнанги (ЯНАО) во втором квартале откроется стоматология, а в третьем откроется родильное отделение. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «Во втором квартале текущего года в Лабытнанги откроется стоматология. В третьем — начале четвертого квартала будет открыто родильное отделение. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в городе появится аппарат МРТ, жители смогут проходить обследования, не выезжая в окружную столицу», — сообщила Марина Трескова в прямом эфире, который транслировался на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас прием жителей стоматологи осуществляют на базе городского больничного комплекса. По программе благоустройства, больничный городок также будет модернизирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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