Губернатор Вадим Шумков встретился со студентами КГУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Курганского госуниверситета спросили у губернатора Вадима Шумкова, как устроиться к нему на работу. Об это губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«Со студентами Курганского госуниверситета. Говорим о главном — что такое настоящая любовь к Родине, не на словах, а на деле, чем сегодня живет Курганская область, какие специалисты нужны экономике страны и региона. Порадовала активная позиция ребят и прикладные вопросы — как можно стать частью команды, какие качества нужно развивать и воспитывать в себе. На работу берем», — написал Шумков

В прошлый раз Шумков встречался со студентами КГУ в феврале. Тогда на встрече также присутствовал министр финансов России Антон Силуанов.

На встречу пришли десятки студентов Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/9270

Губернатор объяснил студентам, какие сейчас востребованы специалисты Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/9270