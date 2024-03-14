Студенты попросились на работу к губернатору Шумкову. Фото

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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков встретился со студентами КГУ (архивное фото) Фото:

Студенты Курганского госуниверситета спросили у губернатора Вадима Шумкова, как устроиться к нему на работу. Об это губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«Со студентами Курганского госуниверситета. Говорим о главном — что такое настоящая любовь к Родине, не на словах, а на деле, чем сегодня живет Курганская область, какие специалисты нужны экономике страны и региона. Порадовала активная позиция ребят и прикладные вопросы — как можно стать частью команды, какие качества нужно развивать и воспитывать в себе. На работу берем», — написал Шумков

В прошлый раз Шумков встречался со студентами КГУ в феврале. Тогда на встрече также присутствовал министр финансов России Антон Силуанов.

На встречу пришли десятки студентов
На встречу пришли десятки студентов
Фото:
Губернатор объяснил студентам, какие сейчас востребованы специалисты
Губернатор объяснил студентам, какие сейчас востребованы специалисты
Фото:

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Студенты Курганского госуниверситета спросили у губернатора Вадима Шумкова, как устроиться к нему на работу. Об это губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Со студентами Курганского госуниверситета. Говорим о главном — что такое настоящая любовь к Родине, не на словах, а на деле, чем сегодня живет Курганская область, какие специалисты нужны экономике страны и региона. Порадовала активная позиция ребят и прикладные вопросы — как можно стать частью команды, какие качества нужно развивать и воспитывать в себе. На работу берем», — написал Шумков В прошлый раз Шумков встречался со студентами КГУ в феврале. Тогда на встрече также присутствовал министр финансов России Антон Силуанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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