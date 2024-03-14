В Свердловской области стартовали выборы президента — судьбоносные для региона

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Утром 15 марта на территории Свердловской области стартовали выборы президента РФ. Голосование продлится до 17 марта, участки будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. Жители региона могут проголосовать в двух форматах — очно, непосредственно на участке, или дистанционно (через «Госуслуги»). На участие в электронном голосовании заявились 309 тысяч человек. Выборы на территории Свердловской области совпали с викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. В призовом фонде викторины — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Ранее URA.RU публиковало подробную инструкцию, как поучаствовать в акции. Агентство ранее также отмечало, что от активности свердловчан напрямую зависит, как регион будет развиваться следующие шесть лет. Известные и уважаемые жители региона уже высказали свое отношение к голосованию. Среди них — продюсер Евгений Горенбург, театрал Алексей Бадаев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, врач-участник СВО Станислав Киселев, артист-клоун Анатолий Марчевский, гонщик-победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. «Выборы — безусловно, особый день, и для всех он таким и должен быть. Я однозначно пойду голосовать. Важность выборов в том, что страна признает меня своим гражданином, а я признаю своих лидеров», — считает легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь. «Мы все, кто придет голосовать, вершим историю», — сказал ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко. А детский хирург Игорь Огарков убежден, что от каждого человека сегодня зависит, каким будет будущее России. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).