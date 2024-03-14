14 марта 2024

В Курганской области проводят рейды из-за диких кабанов и птиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения Народного фронта. Курган , папка с документами, солдат, сво, участник сво
Эксперты не нашли следов кабанов и птиц на курганских фермерствах Фото:

В Курганской области начались рейды для обнаружения птиц и диких кабанов. Специалисты проверяют свиноводческие предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уральского управления Россельхознадзора.

«В ходе рейда обнаружения диких кабанов и иных животных и птиц не выявлено, что позволяет предположить, что предприятия имеют высокую степень защиты — четвертый компартмент. При условии выполнения всех ветеринарных и санитарных правил защищено от возможного проникновения опасного вируса, который переносят дикие кабаны и перелетные и синантропные птицы», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что на территории Курганской области расположено пять свиноводческих хозяйств с высоким зоосанитарным статусом (третий и четвертый компартмент). На сайте сказано, что в течении всего марта должностные лица Россельхознадзора будут контролировать буферные зоны вокруг данных предприятий.

Ранее URA.RU писало, что в поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) вводили ограничения из-за появления очага бешенства. Это касалось территории самого поселка и расположенного рядом участка.

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В Курганской области начались рейды для обнаружения птиц и диких кабанов. Специалисты проверяют свиноводческие предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уральского управления Россельхознадзора. «В ходе рейда обнаружения диких кабанов и иных животных и птиц не выявлено, что позволяет предположить, что предприятия имеют высокую степень защиты — четвертый компартмент. При условии выполнения всех ветеринарных и санитарных правил защищено от возможного проникновения опасного вируса, который переносят дикие кабаны и перелетные и синантропные птицы», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что на территории Курганской области расположено пять свиноводческих хозяйств с высоким зоосанитарным статусом (третий и четвертый компартмент). На сайте сказано, что в течении всего марта должностные лица Россельхознадзора будут контролировать буферные зоны вокруг данных предприятий. Ранее URA.RU писало, что в поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) вводили ограничения из-за появления очага бешенства. Это касалось территории самого поселка и расположенного рядом участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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