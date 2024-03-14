В Курганской области проводят рейды из-за диких кабанов и птиц

15 марта 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Эксперты не нашли следов кабанов и птиц на курганских фермерствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области начались рейды для обнаружения птиц и диких кабанов. Специалисты проверяют свиноводческие предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уральского управления Россельхознадзора. «В ходе рейда обнаружения диких кабанов и иных животных и птиц не выявлено, что позволяет предположить, что предприятия имеют высокую степень защиты — четвертый компартмент. При условии выполнения всех ветеринарных и санитарных правил защищено от возможного проникновения опасного вируса, который переносят дикие кабаны и перелетные и синантропные птицы», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что на территории Курганской области расположено пять свиноводческих хозяйств с высоким зоосанитарным статусом (третий и четвертый компартмент). На сайте сказано, что в течении всего марта должностные лица Россельхознадзора будут контролировать буферные зоны вокруг данных предприятий. Ранее URA.RU писало, что в поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) вводили ограничения из-за появления очага бешенства. Это касалось территории самого поселка и расположенного рядом участка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области начались рейды для обнаружения птиц и диких кабанов. Специалисты проверяют свиноводческие предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уральского управления Россельхознадзора. «В ходе рейда обнаружения диких кабанов и иных животных и птиц не выявлено, что позволяет предположить, что предприятия имеют высокую степень защиты — четвертый компартмент. При условии выполнения всех ветеринарных и санитарных правил защищено от возможного проникновения опасного вируса, который переносят дикие кабаны и перелетные и синантропные птицы», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что на территории Курганской области расположено пять свиноводческих хозяйств с высоким зоосанитарным статусом (третий и четвертый компартмент). На сайте сказано, что в течении всего марта должностные лица Россельхознадзора будут контролировать буферные зоны вокруг данных предприятий. Ранее URA.RU писало, что в поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) вводили ограничения из-за появления очага бешенства. Это касалось территории самого поселка и расположенного рядом участка.