14 марта 2024

В Курганской области в пожарах за ночь погибли две пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Возгорания случились в ночное время в Кетовском и Юргамышском округах Фото:

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства пожаров, унесших жизни двух женщин пенсионного возраста. Возгорания случились в ночное время в Кетовском и Юргамышском округах, информирует сайт следственного управления СКР по Курганской области.

«15 марта текущего года в жилом доме, расположенном в ТСН „Встреча“ Кетовского района, произошло возгорание, в результате которого погибла женщина 1959 г. р. Еще один пожар произошел в деревне Постовалова Юргамышского района. После ликвидации пожара в частном доме обнаружено тело 64-летней женщины», — сообщает пресс-служба следственного управления. Оба пожара произошли в ночное время — частные дома загорелись после полуночи и около четырех часов утра.

Погибли хозяева сгоревших домов. По предварительным версиям, оба возгорания произошли вследствие нарушений работы электрооборудования. «В настоящее время проверки по данным фактам продолжаются, выясняются обстоятельства гибели людей. По результатам проверок следователями будут приняты соответствующие процессуальные решения», — рассказали в следкоме.

В Юргамышском округе на пожаре погибла 64-летняя пенсионерка
В Юргамышском округе на пожаре погибла 64-летняя пенсионерка
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В Кетовском округе ночью 15 марта погибла пенсионерка.
В Кетовском округе ночью 15 марта погибла пенсионерка.
Фото:

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Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства пожаров, унесших жизни двух женщин пенсионного возраста. Возгорания случились в ночное время в Кетовском и Юргамышском округах, информирует сайт следственного управления СКР по Курганской области. «15 марта текущего года в жилом доме, расположенном в ТСН „Встреча“ Кетовского района, произошло возгорание, в результате которого погибла женщина 1959 г. р. Еще один пожар произошел в деревне Постовалова Юргамышского района. После ликвидации пожара в частном доме обнаружено тело 64-летней женщины», — сообщает пресс-служба следственного управления. Оба пожара произошли в ночное время — частные дома загорелись после полуночи и около четырех часов утра. Погибли хозяева сгоревших домов. По предварительным версиям, оба возгорания произошли вследствие нарушений работы электрооборудования. «В настоящее время проверки по данным фактам продолжаются, выясняются обстоятельства гибели людей. По результатам проверок следователями будут приняты соответствующие процессуальные решения», — рассказали в следкоме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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