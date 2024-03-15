15 марта 2024

В Губкинском автобусы будут проезжать остановки на время масленичных гуляний

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, автобус, общественный транспорт, предвыборная агитация, новые люди
В Губкинском с 10:00 до 16:30 автобусы не будут останавливаться на некоторых остановках Фото:

В Губкинском (ЯНАО) общественный транспорт с 10:00 до 16:30 не будет ехать через остановки площадь «Воинской Славы», «Университет» и «1000 мелочей». Такая мера была введена из-за проведения масленичных гуляний, рассказали в администрации города.

«Движение общественного транспорта 16 марта с 10:00 до 16:30 по маршруту №2Б через остановки площадь „Воинской Славы“, „Университет“ и „1000 мелочей“ осуществляться не будет», — написала администрация города в telegram-канале. Движение ограничили из-за проведения на площади ГДК «Олимп» народных масленичных гуляний.

Кроме того, в Надымском районе 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Это связано с празднованием «Широкой масленицы».

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В Губкинском (ЯНАО) общественный транспорт с 10:00 до 16:30 не будет ехать через остановки площадь «Воинской Славы», «Университет» и «1000 мелочей». Такая мера была введена из-за проведения масленичных гуляний, рассказали в администрации города. «Движение общественного транспорта 16 марта с 10:00 до 16:30 по маршруту №2Б через остановки площадь „Воинской Славы“, „Университет“ и „1000 мелочей“ осуществляться не будет», — написала администрация города в telegram-канале. Движение ограничили из-за проведения на площади ГДК «Олимп» народных масленичных гуляний. Кроме того, в Надымском районе 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Это связано с празднованием «Широкой масленицы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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