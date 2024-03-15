В Губкинском автобусы будут проезжать остановки на время масленичных гуляний

В Губкинском (ЯНАО) общественный транспорт с 10:00 до 16:30 не будет ехать через остановки площадь «Воинской Славы», «Университет» и «1000 мелочей». Такая мера была введена из-за проведения масленичных гуляний, рассказали в администрации города.
«Движение общественного транспорта 16 марта с 10:00 до 16:30 по маршруту №2Б через остановки площадь „Воинской Славы“, „Университет“ и „1000 мелочей“ осуществляться не будет», — написала администрация города в telegram-канале. Движение ограничили из-за проведения на площади ГДК «Олимп» народных масленичных гуляний.
Кроме того, в Надымском районе 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Это связано с празднованием «Широкой масленицы».
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