В Ноябрьске перекроют центр города на время Масленицы

В Ноябрьске (ЯНАО) 17 марта с 11:00 до 16:30 закроют проезд на улице Ленина от дома номер 66 до 54б. Об этом сообщили журналисты.
«В воскресенье в Ноябрьске перекроют центр города. Ограничения будут действовать с 11:00 до 16:30. Проезд закроют на улице Ленина от дома номер 66 до 54б», — написали на сайте «МИГ ТВ». Ограничение будут действовать из-за проведения Масленицы.
Кроме того, изменятся маршруты городских автобусов, они будут объезжать перекрытый участок. Это касается маршрутов № 1, 2, 2а, 4, 8, 10 и 17.
В Ноябрьск-парке 17 марта пройдет праздничная программа, посвященная Масленице. С 12:00 до 16:00 ямальцы увидят концерт, смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных играх, а также побывать на выставке масленичных кукол.
В связи с праздником в Надымском районе 17 марта на двух участках дороги тоже будет перекрыто движение. Ограничение будут действовать с 11:00 до 18:00.
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