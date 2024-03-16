Проживающая в Израиле бывшая жительница Кургана показала очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Это очередь на выборы — на улице стоят люди, также есть ждущие внутри здания, где находится посольство», — сообщила женщина и сняла очередь. По ее словам, ожидание длится не менее часа.
Видео снято 17 марта возле посольства в Тель-Авиве. При этом сами желающие проголосовать удивляются количеству участников. Наша бывшая землячка открепилась по месту прописки и выбрала местом голосования посольство России в Тель Авиве, поэтому ей тоже пришлось стоять в очереди.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Куртамыша проголосовал на выборах президента РФ в Тайланде. Мужчина прислал видео из столицы азиатской страны, Паттайи. На нем он снял множество желающих принять участие в выборах россиян.
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