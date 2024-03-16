Уроженка Кургана сняла в Израиле длинные очереди на выборах президента РФ. Видео

17 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Уроженка Кургана приехала в Тель-Авив, чтобы участвовать в выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проживающая в Израиле бывшая жительница Кургана показала очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Это очередь на выборы — на улице стоят люди, также есть ждущие внутри здания, где находится посольство», — сообщила женщина и сняла очередь. По ее словам, ожидание длится не менее часа. Видео снято 17 марта возле посольства в Тель-Авиве. При этом сами желающие проголосовать удивляются количеству участников. Наша бывшая землячка открепилась по месту прописки и выбрала местом голосования посольство России в Тель Авиве, поэтому ей тоже пришлось стоять в очереди. Ранее URA.RU сообщало, что житель Куртамыша проголосовал на выборах президента РФ в Тайланде. Мужчина прислал видео из столицы азиатской страны, Паттайи. На нем он снял множество желающих принять участие в выборах россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проживающая в Израиле бывшая жительница Кургана показала очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Это очередь на выборы — на улице стоят люди, также есть ждущие внутри здания, где находится посольство», — сообщила женщина и сняла очередь. По ее словам, ожидание длится не менее часа. Видео снято 17 марта возле посольства в Тель-Авиве. При этом сами желающие проголосовать удивляются количеству участников. Наша бывшая землячка открепилась по месту прописки и выбрала местом голосования посольство России в Тель Авиве, поэтому ей тоже пришлось стоять в очереди. Ранее URA.RU сообщало, что житель Куртамыша проголосовал на выборах президента РФ в Тайланде. Мужчина прислал видео из столицы азиатской страны, Паттайи. На нем он снял множество желающих принять участие в выборах россиян.