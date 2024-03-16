16 марта 2024

Уроженка Кургана сняла в Израиле длинные очереди на выборах президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, флаг израиля, тель-авив, старый яффо
Уроженка Кургана приехала в Тель-Авив, чтобы участвовать в выборах Фото:

Проживающая в Израиле бывшая жительница Кургана показала очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Это очередь на выборы — на улице стоят люди, также есть ждущие внутри здания, где находится посольство», — сообщила женщина и сняла очередь. По ее словам, ожидание длится не менее часа.

Видео снято 17 марта возле посольства в Тель-Авиве. При этом сами желающие проголосовать удивляются количеству участников. Наша бывшая землячка открепилась по месту прописки и выбрала местом голосования посольство России в Тель Авиве, поэтому ей тоже пришлось стоять в очереди.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Куртамыша проголосовал на выборах президента РФ в Тайланде. Мужчина прислал видео из столицы азиатской страны, Паттайи. На нем он снял множество желающих принять участие в выборах россиян.

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Проживающая в Израиле бывшая жительница Кургана показала очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Это очередь на выборы — на улице стоят люди, также есть ждущие внутри здания, где находится посольство», — сообщила женщина и сняла очередь. По ее словам, ожидание длится не менее часа. Видео снято 17 марта возле посольства в Тель-Авиве. При этом сами желающие проголосовать удивляются количеству участников. Наша бывшая землячка открепилась по месту прописки и выбрала местом голосования посольство России в Тель Авиве, поэтому ей тоже пришлось стоять в очереди. Ранее URA.RU сообщало, что житель Куртамыша проголосовал на выборах президента РФ в Тайланде. Мужчина прислал видео из столицы азиатской страны, Паттайи. На нем он снял множество желающих принять участие в выборах россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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