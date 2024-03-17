Родственники арестованного экс-главы УКС Кургана подали жалобу Бастрыкину

18 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Курганцы написали жалобы главе СКР Бастрыкину из-за уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане Родственники экс-директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина, находящегося в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, написали жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину. Также они записались на личный прием, намереваясь рассказать о нарушениях, якобы допущенных курганскими следователями в отношении Минина. Об этом члены семьи экс-главы УКС рассказали корреспонденту URA.RU. «Председателю Следственного комитета России Бастрыкину Александру Ивановичу <…> Прошу Вас проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, предъявленного обвинения, полноту и объективность проведения предварительного следствия в отношении Минина Игоря Григорьевича», — говорится в тексте жалобы. Документ направлен в приемную СКР 14 марта. В жалобе родные утверждают, что следствие в отношении Минина ведется необъективно. При этом установленные факты искажаются либо не берутся во внимание. Заявители просят обратить внимание, что спорные материалы фотографировались курганским следователем в апреле 2022 года. Спустя год данные снимки якобы исчезли из материалов возбужденного уголовного дела. Несмотря на заявленный ущерб, все материалы присутствуют на объекте. Родные утверждают, что данных о причастности Минина И.Г. к совершению преступления по ст. 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) не имеется. Родные Минина записались на личный прием к председателю СКР по телефону для обращений. У них приняли всю информацию. Также им сообщили, что они записаны на прием, который состоится при помощи средств видеосвязи. Дата приема пока не озвучена. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу управления капстроительства Кургана Минина суд оставил под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он своими действиями нанес ущерб на 4,4 млн рублей. При этом обвиняемый назвал руководителей из правительства, с кем принималось решение о закупе материалов для строительства школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники экс-директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина, находящегося в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, написали жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину. Также они записались на личный прием, намереваясь рассказать о нарушениях, якобы допущенных курганскими следователями в отношении Минина. Об этом члены семьи экс-главы УКС рассказали корреспонденту URA.RU. «Председателю Следственного комитета России Бастрыкину Александру Ивановичу <…> Прошу Вас проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, предъявленного обвинения, полноту и объективность проведения предварительного следствия в отношении Минина Игоря Григорьевича», — говорится в тексте жалобы. Документ направлен в приемную СКР 14 марта. В жалобе родные утверждают, что следствие в отношении Минина ведется необъективно. При этом установленные факты искажаются либо не берутся во внимание. Заявители просят обратить внимание, что спорные материалы фотографировались курганским следователем в апреле 2022 года. Спустя год данные снимки якобы исчезли из материалов возбужденного уголовного дела. Несмотря на заявленный ущерб, все материалы присутствуют на объекте. Родные утверждают, что данных о причастности Минина И.Г. к совершению преступления по ст. 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) не имеется. Родные Минина записались на личный прием к председателю СКР по телефону для обращений. У них приняли всю информацию. Также им сообщили, что они записаны на прием, который состоится при помощи средств видеосвязи. Дата приема пока не озвучена. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу управления капстроительства Кургана Минина суд оставил под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он своими действиями нанес ущерб на 4,4 млн рублей. При этом обвиняемый назвал руководителей из правительства, с кем принималось решение о закупе материалов для строительства школы.