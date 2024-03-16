Жительница Тюмени пришла на выборы президента России в кофте, посвященной десятой годовщине со дня воссоединения республики Крым с Россией. Такую одежду девушка заказала специально для того, чтобы сходить в ней на избирательный участок. Об этом она сообщила URA.RU.
«На днях я вспомнила, что завтра годовщина присоединения Крыма к составу России. Завтра исполняется 10 лет. И я решила сделать такую памятную одежду, потому что я всегда мечтала побывать в Крыму. Теперь у меня есть такая прекрасная возможность туда поехать. Даже не нужен загранпаспорт. Я ни разу не была в Крыму и надеюсь, что в этом году, когда у меня будет отпуск, я его обязательно посещу», — пояснила тюменка агентству.
Референдум по вопросу воссоединения республики Крым с Российской Федерацией прошел в марте 2014 года. По его результатам регион вошел в состав РФ.
Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли с 15 по 17 марта. По данным на 18:00 17 марта в них приняли участие 82,77% избирателей региона.
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