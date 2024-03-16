Тюменка на выборах президента отметила годовщину воссоединения Крыма с Россией. Видео

17 марта 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в 2014 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жительница Тюмени пришла на выборы президента России в кофте, посвященной десятой годовщине со дня воссоединения республики Крым с Россией. Такую одежду девушка заказала специально для того, чтобы сходить в ней на избирательный участок. Об этом она сообщила URA.RU. «На днях я вспомнила, что завтра годовщина присоединения Крыма к составу России. Завтра исполняется 10 лет. И я решила сделать такую памятную одежду, потому что я всегда мечтала побывать в Крыму. Теперь у меня есть такая прекрасная возможность туда поехать. Даже не нужен загранпаспорт. Я ни разу не была в Крыму и надеюсь, что в этом году, когда у меня будет отпуск, я его обязательно посещу», — пояснила тюменка агентству. Референдум по вопросу воссоединения республики Крым с Российской Федерацией прошел в марте 2014 года. По его результатам регион вошел в состав РФ. Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли с 15 по 17 марта. По данным на 18:00 17 марта в них приняли участие 82,77% избирателей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени пришла на выборы президента России в кофте, посвященной десятой годовщине со дня воссоединения республики Крым с Россией. Такую одежду девушка заказала специально для того, чтобы сходить в ней на избирательный участок. Об этом она сообщила URA.RU. «На днях я вспомнила, что завтра годовщина присоединения Крыма к составу России. Завтра исполняется 10 лет. И я решила сделать такую памятную одежду, потому что я всегда мечтала побывать в Крыму. Теперь у меня есть такая прекрасная возможность туда поехать. Даже не нужен загранпаспорт. Я ни разу не была в Крыму и надеюсь, что в этом году, когда у меня будет отпуск, я его обязательно посещу», — пояснила тюменка агентству. Референдум по вопросу воссоединения республики Крым с Российской Федерацией прошел в марте 2014 года. По его результатам регион вошел в состав РФ. Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли с 15 по 17 марта. По данным на 18:00 17 марта в них приняли участие 82,77% избирателей региона.