16 марта 2024

Тюменка на выборах президента отметила годовщину воссоединения Крыма с Россией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг "Россия и Крым вместе навсегда". Курган, фото на память, национальные костюмы, триколор, россия и крым, вместе навсегда
Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в 2014 году Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жительница Тюмени пришла на выборы президента России в кофте, посвященной десятой годовщине со дня воссоединения республики Крым с Россией. Такую одежду девушка заказала специально для того, чтобы сходить в ней на избирательный участок. Об этом она сообщила URA.RU.

«На днях я вспомнила, что завтра годовщина присоединения Крыма к составу России. Завтра исполняется 10 лет. И я решила сделать такую памятную одежду, потому что я всегда мечтала побывать в Крыму. Теперь у меня есть такая прекрасная возможность туда поехать. Даже не нужен загранпаспорт. Я ни разу не была в Крыму и надеюсь, что в этом году, когда у меня будет отпуск, я его обязательно посещу», — пояснила тюменка агентству.

Референдум по вопросу воссоединения республики Крым с Российской Федерацией прошел в марте 2014 года. По его результатам регион вошел в состав РФ.

Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли с 15 по 17 марта. По данным на 18:00 17 марта в них приняли участие 82,77% избирателей региона.

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Жительница Тюмени пришла на выборы президента России в кофте, посвященной десятой годовщине со дня воссоединения республики Крым с Россией. Такую одежду девушка заказала специально для того, чтобы сходить в ней на избирательный участок. Об этом она сообщила URA.RU. «На днях я вспомнила, что завтра годовщина присоединения Крыма к составу России. Завтра исполняется 10 лет. И я решила сделать такую памятную одежду, потому что я всегда мечтала побывать в Крыму. Теперь у меня есть такая прекрасная возможность туда поехать. Даже не нужен загранпаспорт. Я ни разу не была в Крыму и надеюсь, что в этом году, когда у меня будет отпуск, я его обязательно посещу», — пояснила тюменка агентству. Референдум по вопросу воссоединения республики Крым с Российской Федерацией прошел в марте 2014 года. По его результатам регион вошел в состав РФ. Выборы президента Российской Федерации в Тюменской области прошли с 15 по 17 марта. По данным на 18:00 17 марта в них приняли участие 82,77% избирателей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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