Тоболяк не справился с эмоциями во время розыгрыша машины на викторине «Люби свой край»

В Тобольске объявлены победители викторины «Люби свой край»

18 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Новый автомобиль Lada Granta Cross тоболяк получил за знание сказки «Конек-Горбунок» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) 16 марта во время розыгрыша автомобиля участник перебил ведущего трансляции и попросил скорее озвучить правильный ответ. Вариант, выбранный Михаилом Соколовым оказался верным и позволил ему выиграть автомобиль. «Пожалуйста, не затягивайте! Я нервничаю. Говорите, правильно ли я ответил на второй вопрос», — сказал Михаил Соколов ведущему прямого эфира трансляции викторины «Люби свой край». Выбранный вариант по сказке «Конек-Горбунок» Петра Ершова принес победу тоболяку — новый автомобиль Lada Granta Cross. Михаил сообщил, что находится на даче и в ближайшее время приедет за призом. Квартиру выиграла 17 марта помощник воспитателя детского сада Надежда Аптрахимова. Она правильно ответила на два вопроса о биографии известных тоболяков — актера Александра Абдулова и композитора Александра Алябьева. Самому пожилому победителю викторины было 88 лет. Почетный дорожник Николай Александрович выиграл поездку в тюменский экопарк «Тайга». Алина из Тобольска мечтала о холодильнике и благодаря викторине его получила. Самыми популярными призами в Тобольске стали телевизоры, смартфоны и ноутбуки. Тоболяки также часто выигрывали холодильники, микроволновки и туристические поездки. Всего, включая машину и квартиру, тоболяки во время розыгрыша викторины «Люби свой край» получили 48 призов. Трансляции викторины проходили в течение трех дней — 15, 16, 17 марта в эфире телеканала «Тобольское время». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) 16 марта во время розыгрыша автомобиля участник перебил ведущего трансляции и попросил скорее озвучить правильный ответ. Вариант, выбранный Михаилом Соколовым оказался верным и позволил ему выиграть автомобиль. «Пожалуйста, не затягивайте! Я нервничаю. Говорите, правильно ли я ответил на второй вопрос», — сказал Михаил Соколов ведущему прямого эфира трансляции викторины «Люби свой край». Выбранный вариант по сказке «Конек-Горбунок» Петра Ершова принес победу тоболяку — новый автомобиль Lada Granta Cross. Михаил сообщил, что находится на даче и в ближайшее время приедет за призом. Квартиру выиграла 17 марта помощник воспитателя детского сада Надежда Аптрахимова. Она правильно ответила на два вопроса о биографии известных тоболяков — актера Александра Абдулова и композитора Александра Алябьева. Самому пожилому победителю викторины было 88 лет. Почетный дорожник Николай Александрович выиграл поездку в тюменский экопарк «Тайга». Алина из Тобольска мечтала о холодильнике и благодаря викторине его получила. Самыми популярными призами в Тобольске стали телевизоры, смартфоны и ноутбуки. Тоболяки также часто выигрывали холодильники, микроволновки и туристические поездки. Всего, включая машину и квартиру, тоболяки во время розыгрыша викторины «Люби свой край» получили 48 призов. Трансляции викторины проходили в течение трех дней — 15, 16, 17 марта в эфире телеканала «Тобольское время».