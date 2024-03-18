Политика Выборы Власти запостили в своей группе обращение кировского губернатора вместо Шумкова. Скрин 19 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Курганские власти разместили чужое обращение в группе соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В группе думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области вместо обращения губернатора Вадима Шумкова было опубликовано обращение главы Кировской области Александра Соколова. Пост размещен в группе окружной думы в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области», — указано в посте. Обращение было посвящено последнему дню выборов. Пост был опубликован 17 марта и, на момент написания новости, не был удален. В других группах региональной и местной власти, в том числе и в сообществе администрации Лебяжьевского округа, было опубликовано обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Оно также было посвящено выборам. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы. Выборы прошли с 15 по 17 марта. Шумков в своем обращении поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. В других группах властей в регионе было опубликовано обращение губернатора Вадима Шумкова Скрин: группа думы Лебяжьевского МО в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В группе думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области вместо обращения губернатора Вадима Шумкова было опубликовано обращение главы Кировской области Александра Соколова. Пост размещен в группе окружной думы в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области», — указано в посте. Обращение было посвящено последнему дню выборов. Пост был опубликован 17 марта и, на момент написания новости, не был удален. В других группах региональной и местной власти, в том числе и в сообществе администрации Лебяжьевского округа, было опубликовано обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Оно также было посвящено выборам. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы. Выборы прошли с 15 по 17 марта. Шумков в своем обращении поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям