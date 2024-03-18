В группе думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области вместо обращения губернатора Вадима Шумкова было опубликовано обращение главы Кировской области Александра Соколова. Пост размещен в группе окружной думы в соцсети «ВКонтакте».
«Губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области», — указано в посте. Обращение было посвящено последнему дню выборов. Пост был опубликован 17 марта и, на момент написания новости, не был удален.
В других группах региональной и местной власти, в том числе и в сообществе администрации Лебяжьевского округа, было опубликовано обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Оно также было посвящено выборам. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы.
Выборы прошли с 15 по 17 марта. Шумков в своем обращении поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок.
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