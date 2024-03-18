18 марта 2024

Власти запостили в своей группе обращение кировского губернатора вместо Шумкова. Скрин

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Курганские власти разместили чужое обращение в группе соцсети «ВКонтакте» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В группе думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области вместо обращения губернатора Вадима Шумкова было опубликовано обращение главы Кировской области Александра Соколова. Пост размещен в группе окружной думы в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области», — указано в посте. Обращение было посвящено последнему дню выборов. Пост был опубликован 17 марта и, на момент написания новости, не был удален.

В других группах региональной и местной власти, в том числе и в сообществе администрации Лебяжьевского округа, было опубликовано обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Оно также было посвящено выборам. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы.

Выборы прошли с 15 по 17 марта. Шумков в своем обращении поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок.

В других группах властей в регионе было опубликовано обращение губернатора Вадима Шумкова
В других группах властей в регионе было опубликовано обращение губернатора Вадима Шумкова

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В группе думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области вместо обращения губернатора Вадима Шумкова было опубликовано обращение главы Кировской области Александра Соколова. Пост размещен в группе окружной думы в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области», — указано в посте. Обращение было посвящено последнему дню выборов. Пост был опубликован 17 марта и, на момент написания новости, не был удален. В других группах региональной и местной власти, в том числе и в сообществе администрации Лебяжьевского округа, было опубликовано обращение губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Оно также было посвящено выборам. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы. Выборы прошли с 15 по 17 марта. Шумков в своем обращении поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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