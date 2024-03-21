Из-за горящей квартиры в Кургане эвакуировали жильцов дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар напротив косульств США и Украины. Екатеринбург , вода, брандспойт, тушение огня, огонь
Спасатели эвакуировали 15 человек из многоквартирного дома в центре города (архивное фото) Фото:

В центре Кургана спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, чтобы спасти от пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области.

«По предварительной информации 15 человек эвакуировано, двое с помощью маски спасаемого», — сообщила пресс-служба. Также, МЧС рассказали, что в тушении пожара задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Общая площадь, по данным спасателей, составила 30 квадратных метров.

По информации МЧС, о возгорании квартиры на втором этаже в пятиэтажки по улице Карла Маркса стало известно днем в 12:51. «В 13:03 пожар удалось локализовать, в 13:14 — ликвидировать открытое горение», — сообщила пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что в центральной части города Кургана загорелась квартира. Возгорание произошло по адресу улица Карла Маркса, 78.

Двое граждан были выведены с помощью маски спасаемого
Двое граждан были выведены с помощью маски спасаемого
Фото:
Огонь в доме был локализован
Огонь в доме был локализован
Фото:
Возгорание произошло в квартире на втором этаже
Возгорание произошло в квартире на втором этаже
Фото:

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В центре Кургана спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, чтобы спасти от пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области. «По предварительной информации 15 человек эвакуировано, двое с помощью маски спасаемого», — сообщила пресс-служба. Также, МЧС рассказали, что в тушении пожара задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Общая площадь, по данным спасателей, составила 30 квадратных метров. По информации МЧС, о возгорании квартиры на втором этаже в пятиэтажки по улице Карла Маркса стало известно днем в 12:51. «В 13:03 пожар удалось локализовать, в 13:14 — ликвидировать открытое горение», — сообщила пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в центральной части города Кургана загорелась квартира. Возгорание произошло по адресу улица Карла Маркса, 78.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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