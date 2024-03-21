Из-за горящей квартиры в Кургане эвакуировали жильцов дома. Фото

21 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали 15 человек из многоквартирного дома в центре города (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Кургана спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, чтобы спасти от пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области. «По предварительной информации 15 человек эвакуировано, двое с помощью маски спасаемого», — сообщила пресс-служба. Также, МЧС рассказали, что в тушении пожара задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Общая площадь, по данным спасателей, составила 30 квадратных метров. По информации МЧС, о возгорании квартиры на втором этаже в пятиэтажки по улице Карла Маркса стало известно днем в 12:51. «В 13:03 пожар удалось локализовать, в 13:14 — ликвидировать открытое горение», — сообщила пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в центральной части города Кургана загорелась квартира. Возгорание произошло по адресу улица Карла Маркса, 78. Двое граждан были выведены с помощью маски спасаемого Фото: пресс-служба ГУ МЧС Огонь в доме был локализован Фото: пресс-служба ГУ МЧС Возгорание произошло в квартире на втором этаже Фото: пресс-служба ГУ МЧС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Кургана спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, чтобы спасти от пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области. «По предварительной информации 15 человек эвакуировано, двое с помощью маски спасаемого», — сообщила пресс-служба. Также, МЧС рассказали, что в тушении пожара задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Общая площадь, по данным спасателей, составила 30 квадратных метров. По информации МЧС, о возгорании квартиры на втором этаже в пятиэтажки по улице Карла Маркса стало известно днем в 12:51. «В 13:03 пожар удалось локализовать, в 13:14 — ликвидировать открытое горение», — сообщила пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в центральной части города Кургана загорелась квартира. Возгорание произошло по адресу улица Карла Маркса, 78.