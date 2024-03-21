Коммунальщики Кургана перекрыли доступ к опасному люку, в который упал ребенок

21 марта 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

АО «Водный Союз» опроверг свою причастность к люку, в который упал мальчик в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU В курганской ресурсоснабжающей организации АО «Водный Союз» опровергли причастность компании к открытому люку на улице Дзержинского, в который упал мальчик 21 марта. По словам организации, они ограничили доступ к колодцу, но не смогли установить его собственника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Открытый колодец, в который накануне провалился ребенок, расположен на краю проезжей части ул. Дзержинского не принадлежит АО „Водный Союз“ и находится вне зоны производства ремонтных работ на данном участке. После инцидента сотрудники компании оперативно перекрыли доступ к открытому люку и провели его осмотр. Собственника колодца установить не удалось», — сообщили в организации. При этом отмечается, что после случившегося предприятием организовано дополнительное обследование своих сетей водоснабжения и канализации и сетей смежных организаций на данной улице и прилегающих территориях. Кроме этого, в организации предупредили, что улица Дзержинского на участке от Дзержинского кольца до проспекта Машиностроителей является потенциально опасной территорией. «Водный Союз» призывает родителей усилить контроль над детьми, которые проживают вблизи улицы и призывают сообщать о данных фактах диспетчерам компании по телефонам: 46-60-30, 46-11-73. Ранее URA.RU писало, что в СМИ появилась информация с падением мальчика в открытый канализационный люк. Отмечалось, что пострадавшему ребенку помогли оперативно выбраться из колодца очевидцы случившегося. Сотрудники курганского СУ СК проведут доследственную проверку по факту падения мальчика в открытый канализационный люк. Следователи сообщали, что они установят ответственных за эксплуатацию люка дадут правовую оценку их действиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганской ресурсоснабжающей организации АО «Водный Союз» опровергли причастность компании к открытому люку на улице Дзержинского, в который упал мальчик 21 марта. По словам организации, они ограничили доступ к колодцу, но не смогли установить его собственника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Открытый колодец, в который накануне провалился ребенок, расположен на краю проезжей части ул. Дзержинского не принадлежит АО „Водный Союз“ и находится вне зоны производства ремонтных работ на данном участке. После инцидента сотрудники компании оперативно перекрыли доступ к открытому люку и провели его осмотр. Собственника колодца установить не удалось», — сообщили в организации. При этом отмечается, что после случившегося предприятием организовано дополнительное обследование своих сетей водоснабжения и канализации и сетей смежных организаций на данной улице и прилегающих территориях. Кроме этого, в организации предупредили, что улица Дзержинского на участке от Дзержинского кольца до проспекта Машиностроителей является потенциально опасной территорией. «Водный Союз» призывает родителей усилить контроль над детьми, которые проживают вблизи улицы и призывают сообщать о данных фактах диспетчерам компании по телефонам: 46-60-30, 46-11-73. Ранее URA.RU писало, что в СМИ появилась информация с падением мальчика в открытый канализационный люк. Отмечалось, что пострадавшему ребенку помогли оперативно выбраться из колодца очевидцы случившегося. Сотрудники курганского СУ СК проведут доследственную проверку по факту падения мальчика в открытый канализационный люк. Следователи сообщали, что они установят ответственных за эксплуатацию люка дадут правовую оценку их действиям.