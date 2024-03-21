Курганские следователи проведут проверку из-за мальчика, упавшего в люк

21 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Мальчик упал в открытый канализационный люк 21 марта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сотрудники курганского следственного управления проведут доследственную проверку по факту падения мальчика в открытый канализационный люк. Следователи сообщают, что они установят ответственных за эксплуатацию люка дадут правовую оценку их действиям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону в своем telegram-канале «Выявлены сведения о том, что по ул. Дзержинского в открытый канализационный люк упал мальчик. Ребенку помогли выбраться из колодца очевидцы случившегося. По данному факту следственным отделом по Кургану регионального СУ СК организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет установлена балансовая принадлежность колодца и дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию», — указано в канале «СУ СК России по Курганской области». Информация с падением мальчика в открытый канализационный люк начала распространяться в местных соцсетях и СМИ 21 марта. Отмечается что пострадавшему ребенку помогли оперативно выбраться из колодца очевидцы случившегося. Как сообщает СУ СК в своем канале, после установления всех фактических обстоятельств по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. Также сообщалось о том, что в Кургане в открытый люк по проспекту Конституции провалился ребенок. После этого он проходил лечение в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники курганского следственного управления проведут доследственную проверку по факту падения мальчика в открытый канализационный люк. Следователи сообщают, что они установят ответственных за эксплуатацию люка дадут правовую оценку их действиям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону в своем telegram-канале «Выявлены сведения о том, что по ул. Дзержинского в открытый канализационный люк упал мальчик. Ребенку помогли выбраться из колодца очевидцы случившегося. По данному факту следственным отделом по Кургану регионального СУ СК организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет установлена балансовая принадлежность колодца и дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию», — указано в канале «СУ СК России по Курганской области». Информация с падением мальчика в открытый канализационный люк начала распространяться в местных соцсетях и СМИ 21 марта. Отмечается что пострадавшему ребенку помогли оперативно выбраться из колодца очевидцы случившегося. Как сообщает СУ СК в своем канале, после установления всех фактических обстоятельств по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. Также сообщалось о том, что в Кургане в открытый люк по проспекту Конституции провалился ребенок. После этого он проходил лечение в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста.