Тюменские власти предположили, продолжит ли мелеть река Тура

В Тюмени в реке Туре может повыситься уровень воды после половодья
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре может вырасти после половодья. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод.

«Река Тура имеет преимущественно снеговое и дождевое питание и прогнозировать, каким будет уровень воды в этом году, возможно только после половодья. Прогнозировать размеры и сроки половодья могут только специалисты при тщательном анализе данных за прошлые годы. В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что обмеление характерно для всех водоемов, расположенных в регионе. В конце февраля в Туре наблюдался недобор запаса воды в снежном покрове на 30-43% от нормы максимальных снегозапасов.

Уровень воды в реке Тура осенью 2023 года достиг исторического минимума — -95 см. Губернатор региона Александр Моор отмечал, что в будущем на реке может появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.

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В Тюмени уровень воды в реке Туре может вырасти после половодья. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод. «Река Тура имеет преимущественно снеговое и дождевое питание и прогнозировать, каким будет уровень воды в этом году, возможно только после половодья. Прогнозировать размеры и сроки половодья могут только специалисты при тщательном анализе данных за прошлые годы. В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — рассказали в департаменте. Отмечается, что обмеление характерно для всех водоемов, расположенных в регионе. В конце февраля в Туре наблюдался недобор запаса воды в снежном покрове на 30-43% от нормы максимальных снегозапасов. Уровень воды в реке Тура осенью 2023 года достиг исторического минимума — -95 см. Губернатор региона Александр Моор отмечал, что в будущем на реке может появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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