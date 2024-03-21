Тюменские власти предположили, продолжит ли мелеть река Тура

В Тюмени в реке Туре может повыситься уровень воды после половодья

21 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени уровень воды в реке Туре может вырасти после половодья. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод. «Река Тура имеет преимущественно снеговое и дождевое питание и прогнозировать, каким будет уровень воды в этом году, возможно только после половодья. Прогнозировать размеры и сроки половодья могут только специалисты при тщательном анализе данных за прошлые годы. В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — рассказали в департаменте. Отмечается, что обмеление характерно для всех водоемов, расположенных в регионе. В конце февраля в Туре наблюдался недобор запаса воды в снежном покрове на 30-43% от нормы максимальных снегозапасов. Уровень воды в реке Тура осенью 2023 года достиг исторического минимума — -95 см. Губернатор региона Александр Моор отмечал, что в будущем на реке может появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени уровень воды в реке Туре может вырасти после половодья. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. По словам властей, обмеление Туры связано с периодом маловодных вод. «Река Тура имеет преимущественно снеговое и дождевое питание и прогнозировать, каким будет уровень воды в этом году, возможно только после половодья. Прогнозировать размеры и сроки половодья могут только специалисты при тщательном анализе данных за прошлые годы. В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — рассказали в департаменте. Отмечается, что обмеление характерно для всех водоемов, расположенных в регионе. В конце февраля в Туре наблюдался недобор запаса воды в снежном покрове на 30-43% от нормы максимальных снегозапасов. Уровень воды в реке Тура осенью 2023 года достиг исторического минимума — -95 см. Губернатор региона Александр Моор отмечал, что в будущем на реке может появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.