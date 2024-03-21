Курганские семьи выиграли машины дров в викторине «Весна в семью пришла»

21 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям подарили две машины дров за победу в викторине Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Курганской области две многодетные семьи Балиных и Южаковых из Катайского округа выиграли в викторине «Великие имена России. Курганская область» машины с дровами. Розыгрыш проводился в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который проходил во время президентских выборов. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Нечаянная радость пришла в семью Балиных, проживающих в села Б-Касаргуль. Она выиграла в викторине „Великие имена России. Курганская область“ замечательный, а главное нужный приз — машину дров. Подарок предоставило предприятие „УралСибЛес“, которое в числе нескольких других представителей бизнеса в округе решило подержать эту добрую акцию», — говорится в сообщении. В семье Балиных шестеро детей, отец семейства находится в зоне СВО. Еще такая же машина отправится в многодетной семье Южаковых в село Зырянское. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более четырех тысяч подарков. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана. Также были разыграны три автомобиля Niva Travel. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области две многодетные семьи Балиных и Южаковых из Катайского округа выиграли в викторине «Великие имена России. Курганская область» машины с дровами. Розыгрыш проводился в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который проходил во время президентских выборов. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Нечаянная радость пришла в семью Балиных, проживающих в села Б-Касаргуль. Она выиграла в викторине „Великие имена России. Курганская область“ замечательный, а главное нужный приз — машину дров. Подарок предоставило предприятие „УралСибЛес“, которое в числе нескольких других представителей бизнеса в округе решило подержать эту добрую акцию», — говорится в сообщении. В семье Балиных шестеро детей, отец семейства находится в зоне СВО. Еще такая же машина отправится в многодетной семье Южаковых в село Зырянское. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более четырех тысяч подарков. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана. Также были разыграны три автомобиля Niva Travel.