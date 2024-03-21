Курганские семьи выиграли машины дров в викторине «Весна в семью пришла»

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Деревенские пейзажи. Зима, дрова, полено
Многодетным семьям подарили две машины дров за победу в викторине Фото:

В Курганской области две многодетные семьи Балиных и Южаковых из Катайского округа выиграли в викторине «Великие имена России. Курганская область» машины с дровами. Розыгрыш проводился в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который проходил во время президентских выборов. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Нечаянная радость пришла в семью Балиных, проживающих в села Б-Касаргуль. Она выиграла в викторине „Великие имена России. Курганская область“ замечательный, а главное нужный приз — машину дров. Подарок предоставило предприятие „УралСибЛес“, которое в числе нескольких других представителей бизнеса в округе решило подержать эту добрую акцию», — говорится в сообщении.

В семье Балиных шестеро детей, отец семейства находится в зоне СВО. Еще такая же машина отправится в многодетной семье Южаковых в село Зырянское.

Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более четырех тысяч подарков. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана. Также были разыграны три автомобиля Niva Travel.

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В Курганской области две многодетные семьи Балиных и Южаковых из Катайского округа выиграли в викторине «Великие имена России. Курганская область» машины с дровами. Розыгрыш проводился в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который проходил во время президентских выборов. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Нечаянная радость пришла в семью Балиных, проживающих в села Б-Касаргуль. Она выиграла в викторине „Великие имена России. Курганская область“ замечательный, а главное нужный приз — машину дров. Подарок предоставило предприятие „УралСибЛес“, которое в числе нескольких других представителей бизнеса в округе решило подержать эту добрую акцию», — говорится в сообщении. В семье Балиных шестеро детей, отец семейства находится в зоне СВО. Еще такая же машина отправится в многодетной семье Южаковых в село Зырянское. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более четырех тысяч подарков. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана. Также были разыграны три автомобиля Niva Travel.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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