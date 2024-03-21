21 марта 2024

В центре Тюмени снесут многоэтажки, чтобы построить ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Жк Горизонт. Тюмень , строительство, жк горизонт
В центре Тюмени появится новый ЖК Фото:

В Тюмени на участке в районе улиц Герцена, Урицкого и Семакова снесут две многоэтажки, чтобы построить жилой комплекс. Проектная документация уже одобрена, указано на портале ГИС ЕРГЗ.

«Положительное заключение экспертизы получила проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства жилого комплекса в городе Тюмени по улице Герцена», — написано на сайте. Для реализации проекта необходимо будет снести два многоэтажных дома.

Застройщиком на этой территории выступает «СЗ Сикрет плэйс». По данным 72.RU, у организации три владельца: депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин, сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Степан и экс-глава застройщика «Сибстройсервис» Павел Юрочкин. ЖК возведут до 2027 года, а общая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров.

Губернатор Александр Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени. За пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах.

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В Тюмени на участке в районе улиц Герцена, Урицкого и Семакова снесут две многоэтажки, чтобы построить жилой комплекс. Проектная документация уже одобрена, указано на портале ГИС ЕРГЗ. «Положительное заключение экспертизы получила проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства жилого комплекса в городе Тюмени по улице Герцена», — написано на сайте. Для реализации проекта необходимо будет снести два многоэтажных дома. Застройщиком на этой территории выступает «СЗ Сикрет плэйс». По данным 72.RU, у организации три владельца: депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин, сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Степан и экс-глава застройщика «Сибстройсервис» Павел Юрочкин. ЖК возведут до 2027 года, а общая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров. Губернатор Александр Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени. За пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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