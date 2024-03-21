В центре Тюмени снесут многоэтажки, чтобы построить ЖК

В Тюмени на участке в районе улиц Герцена, Урицкого и Семакова снесут две многоэтажки, чтобы построить жилой комплекс. Проектная документация уже одобрена, указано на портале ГИС ЕРГЗ.
«Положительное заключение экспертизы получила проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства жилого комплекса в городе Тюмени по улице Герцена», — написано на сайте. Для реализации проекта необходимо будет снести два многоэтажных дома.
Застройщиком на этой территории выступает «СЗ Сикрет плэйс». По данным 72.RU, у организации три владельца: депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин, сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Степан и экс-глава застройщика «Сибстройсервис» Павел Юрочкин. ЖК возведут до 2027 года, а общая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров.
Губернатор Александр Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени. За пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах.
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