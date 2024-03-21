В центре Тюмени снесут многоэтажки, чтобы построить ЖК

22 марта 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

В центре Тюмени появится новый ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на участке в районе улиц Герцена, Урицкого и Семакова снесут две многоэтажки, чтобы построить жилой комплекс. Проектная документация уже одобрена, указано на портале ГИС ЕРГЗ. «Положительное заключение экспертизы получила проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства жилого комплекса в городе Тюмени по улице Герцена», — написано на сайте. Для реализации проекта необходимо будет снести два многоэтажных дома. Застройщиком на этой территории выступает «СЗ Сикрет плэйс». По данным 72.RU, у организации три владельца: депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин, сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Степан и экс-глава застройщика «Сибстройсервис» Павел Юрочкин. ЖК возведут до 2027 года, а общая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров. Губернатор Александр Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени. За пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на участке в районе улиц Герцена, Урицкого и Семакова снесут две многоэтажки, чтобы построить жилой комплекс. Проектная документация уже одобрена, указано на портале ГИС ЕРГЗ. «Положительное заключение экспертизы получила проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства жилого комплекса в городе Тюмени по улице Герцена», — написано на сайте. Для реализации проекта необходимо будет снести два многоэтажных дома. Застройщиком на этой территории выступает «СЗ Сикрет плэйс». По данным 72.RU, у организации три владельца: депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин, сын депутата Госдумы Александра Ремезкова — Степан и экс-глава застройщика «Сибстройсервис» Павел Юрочкин. ЖК возведут до 2027 года, а общая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров. Губернатор Александр Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени. За пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах.