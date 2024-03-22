Где в Тюмени строят школы и детские сады. Карта

В Тюмени построят школы на Краснодонской и Красных Зорь
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Мэр посетил стройку детского сада. Курган, строители, стройка
Детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов Фото:

В Тюмени в ближайшие годы появятся школы на улицах Красных Зорь, Краснодонской и других микрорайонах. Также детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования.

«Запланировано заключение контрактов по ряду объектов для размещения в новых микрорайонах города. <> Ежегодно планы по строительству новых объектов образования пересматриваются и с учетом бюджетных возможностей в работу включаются новые объекты в районах и населенных пунктах, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры», — рассказали в департаменте.

Сейчас в городе строительство идет в:

  • микрорайоне Мелиораторов — детского сада и школы;
  • микрорайоне Березняковский — школы;
  • улице Красных Зорь — школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Также заключены контракты жизненного цикла на проектирование и строительство учреждений в:

  • микрорайоне Ямальский-1 — школы;
  • ЖК «Легенда парк» — детского сада;
  • улице Краснодонской — школы.
Фото:

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В Тюмени в ближайшие годы появятся школы на улицах Красных Зорь, Краснодонской и других микрорайонах. Также детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. «Запланировано заключение контрактов по ряду объектов для размещения в новых микрорайонах города. <> Ежегодно планы по строительству новых объектов образования пересматриваются и с учетом бюджетных возможностей в работу включаются новые объекты в районах и населенных пунктах, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры», — рассказали в департаменте. Сейчас в городе строительство идет в: Также заключены контракты жизненного цикла на проектирование и строительство учреждений в:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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