В Тюмени в ближайшие годы появятся школы на улицах Красных Зорь, Краснодонской и других микрорайонах. Также детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования.
«Запланировано заключение контрактов по ряду объектов для размещения в новых микрорайонах города. <> Ежегодно планы по строительству новых объектов образования пересматриваются и с учетом бюджетных возможностей в работу включаются новые объекты в районах и населенных пунктах, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры», — рассказали в департаменте.
Сейчас в городе строительство идет в:
- микрорайоне Мелиораторов — детского сада и школы;
- микрорайоне Березняковский — школы;
- улице Красных Зорь — школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.
Также заключены контракты жизненного цикла на проектирование и строительство учреждений в:
- микрорайоне Ямальский-1 — школы;
- ЖК «Легенда парк» — детского сада;
- улице Краснодонской — школы.
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