Где в Тюмени строят школы и детские сады. Карта

В Тюмени построят школы на Краснодонской и Красных Зорь

22 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени в ближайшие годы появятся школы на улицах Красных Зорь, Краснодонской и других микрорайонах. Также детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. «Запланировано заключение контрактов по ряду объектов для размещения в новых микрорайонах города. <> Ежегодно планы по строительству новых объектов образования пересматриваются и с учетом бюджетных возможностей в работу включаются новые объекты в районах и населенных пунктах, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры», — рассказали в департаменте. Сейчас в городе строительство идет в: микрорайоне Мелиораторов — детского сада и школы;

микрорайоне Березняковский — школы;

улице Красных Зорь — школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Также заключены контракты жизненного цикла на проектирование и строительство учреждений в: микрорайоне Ямальский-1 — школы;

ЖК «Легенда парк» — детского сада;

улице Краснодонской — школы. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в ближайшие годы появятся школы на улицах Красных Зорь, Краснодонской и других микрорайонах. Также детские сады разместят в ЖК «Легенда парк» и в районе Мелиораторов. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. «Запланировано заключение контрактов по ряду объектов для размещения в новых микрорайонах города. <> Ежегодно планы по строительству новых объектов образования пересматриваются и с учетом бюджетных возможностей в работу включаются новые объекты в районах и населенных пунктах, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры», — рассказали в департаменте. Сейчас в городе строительство идет в: Также заключены контракты жизненного цикла на проектирование и строительство учреждений в: