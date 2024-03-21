В ЯНАО няня детского сада довела дошкольницу до слез

В детском саду Надыма помощница воспитателя трясла и кричала на ребенка

22 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

На Ямале сотрудница детсада подняла руку на маленькую девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детском саду Надыма (ЯНАО) сотрудница дошкольного учреждения позволила себе кричать и поднимать руку на ребенка. Воспитанницу старшей группы довели до истерики из-за того, что девочка задержалась в раздевалке, сообщила URA.RU мать дошкольницы. «Пришла я забирать своего ребенка из детского сада „Сказка“. Дочка у меня послушная, как только она меня увидела, сразу сказала, что ее всю трясло, что плакала. На нее кричала помощник воспитателя, трепала за руки, потому что она долго переодевалась после урока хореографии. Воспитатель никак не отреагировал, все отрицает», — рассказала собеседница агентства. По словам жительницы города, руководство перевело помощницу воспитателя в другую группу после случившегося инцидента. Однако, женщина беспокоится, что такая ситуация повторится и с другими детьми. «Когда я пришла за ребенком, няни уже не оказалось на месте, хотя еще час был до окончания рабочего дня. Заведующая сказала, что такого больше не повторится и этого помощника они переведут на другую группу», — поделилась она. В пресс-службе главы города корреспонденту URA.RU сообщили, что по данной ситуации районным департаментом образования в настоящее время проводится служебная проверка. По результатам расследования будут вынесены соответствующие решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском саду Надыма (ЯНАО) сотрудница дошкольного учреждения позволила себе кричать и поднимать руку на ребенка. Воспитанницу старшей группы довели до истерики из-за того, что девочка задержалась в раздевалке, сообщила URA.RU мать дошкольницы. «Пришла я забирать своего ребенка из детского сада „Сказка“. Дочка у меня послушная, как только она меня увидела, сразу сказала, что ее всю трясло, что плакала. На нее кричала помощник воспитателя, трепала за руки, потому что она долго переодевалась после урока хореографии. Воспитатель никак не отреагировал, все отрицает», — рассказала собеседница агентства. По словам жительницы города, руководство перевело помощницу воспитателя в другую группу после случившегося инцидента. Однако, женщина беспокоится, что такая ситуация повторится и с другими детьми. «Когда я пришла за ребенком, няни уже не оказалось на месте, хотя еще час был до окончания рабочего дня. Заведующая сказала, что такого больше не повторится и этого помощника они переведут на другую группу», — поделилась она. В пресс-службе главы города корреспонденту URA.RU сообщили, что по данной ситуации районным департаментом образования в настоящее время проводится служебная проверка. По результатам расследования будут вынесены соответствующие решения.