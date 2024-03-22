Директора мусорного полигона в Кургане наказали за нарушения в госзакупках

23 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

На «Шуховском полигоне ТБО» нашли нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе проверки работы Шуховского полигона в Кургане выявлены нарушения при госзакупках. Директору объявлен выговор. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты (КСП) за 2023 год. Документ опубликован на сайте городской Думы. «Проверка МУП „Шуховского полигона ТБО“ показала, что при проведении госзакупок предпочтение отдается неконкурентным способам. То есть закупки осуществляются у единственного поставщика. Руководителю объявлен выговор», — говорится в отчете КСП. На сайте организации указан действующий директор полигона Сергей Гонтаренко. Сотрудники КСП нашли нарушения в бухгалтерской документации МУПа. Бухгалтер уже привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в отчете КСП. Ранее экс-директора МУП «Шуховский полигон ТБО» приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу за растрату и злоупотребление полномочиями. В частности, он привлекал подчиненных для работы на своих загородных участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе проверки работы Шуховского полигона в Кургане выявлены нарушения при госзакупках. Директору объявлен выговор. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты (КСП) за 2023 год. Документ опубликован на сайте городской Думы. «Проверка МУП „Шуховского полигона ТБО“ показала, что при проведении госзакупок предпочтение отдается неконкурентным способам. То есть закупки осуществляются у единственного поставщика. Руководителю объявлен выговор», — говорится в отчете КСП. На сайте организации указан действующий директор полигона Сергей Гонтаренко. Сотрудники КСП нашли нарушения в бухгалтерской документации МУПа. Бухгалтер уже привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в отчете КСП. Ранее экс-директора МУП «Шуховский полигон ТБО» приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу за растрату и злоупотребление полномочиями. В частности, он привлекал подчиненных для работы на своих загородных участках.