22 марта 2024

Директора мусорного полигона в Кургане наказали за нарушения в госзакупках

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Шуховском полигоне ТБО» нашли нарушения Фото:

В ходе проверки работы Шуховского полигона в Кургане выявлены нарушения при госзакупках. Директору объявлен выговор. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты (КСП) за 2023 год. Документ опубликован на сайте городской Думы.

«Проверка МУП „Шуховского полигона ТБО“ показала, что при проведении госзакупок предпочтение отдается неконкурентным способам. То есть закупки осуществляются у единственного поставщика. Руководителю объявлен выговор», — говорится в отчете КСП. На сайте организации указан действующий директор полигона Сергей Гонтаренко.

Сотрудники КСП нашли нарушения в бухгалтерской документации МУПа. Бухгалтер уже привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в отчете КСП.

Ранее экс-директора МУП «Шуховский полигон ТБО» приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу за растрату и злоупотребление полномочиями. В частности, он привлекал подчиненных для работы на своих загородных участках.

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В ходе проверки работы Шуховского полигона в Кургане выявлены нарушения при госзакупках. Директору объявлен выговор. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты (КСП) за 2023 год. Документ опубликован на сайте городской Думы. «Проверка МУП „Шуховского полигона ТБО“ показала, что при проведении госзакупок предпочтение отдается неконкурентным способам. То есть закупки осуществляются у единственного поставщика. Руководителю объявлен выговор», — говорится в отчете КСП. На сайте организации указан действующий директор полигона Сергей Гонтаренко. Сотрудники КСП нашли нарушения в бухгалтерской документации МУПа. Бухгалтер уже привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в отчете КСП. Ранее экс-директора МУП «Шуховский полигон ТБО» приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу за растрату и злоупотребление полномочиями. В частности, он привлекал подчиненных для работы на своих загородных участках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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