23 марта 2024
22 марта 2024

Курганский суд оштрафовал иностранца, который шесть раз пересекал госграницу РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Иностранца приговорили к штрафу по решению суда Фото:

Половинский районный суд Курганской области оштрафовал иностранца, который шесть раз незаконно пересекал границу РФ. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте ведомства.

«Установлено, что гражданин Таджикистана, въезд которому в Россию заведомо был не разрешен, шесть раз незаконно пересек государственную границу. Приговором суда он признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей (за каждое преступление — прим. URA.RU)», — указано в документе.

В прошлом году URA.RU писало об иностранце, который семь раз незаконно пересек российскую границу. Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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Половинский районный суд Курганской области оштрафовал иностранца, который шесть раз незаконно пересекал границу РФ. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте ведомства. «Установлено, что гражданин Таджикистана, въезд которому в Россию заведомо был не разрешен, шесть раз незаконно пересек государственную границу. Приговором суда он признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей (за каждое преступление — прим. URA.RU)», — указано в документе. В прошлом году URA.RU писало об иностранце, который семь раз незаконно пересек российскую границу. Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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