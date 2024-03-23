Курганский суд оштрафовал иностранца, который шесть раз пересекал госграницу РФ

Половинский районный суд Курганской области оштрафовал иностранца, который шесть раз незаконно пересекал границу РФ. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте ведомства.
«Установлено, что гражданин Таджикистана, въезд которому в Россию заведомо был не разрешен, шесть раз незаконно пересек государственную границу. Приговором суда он признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей (за каждое преступление — прим. URA.RU)», — указано в документе.
В прошлом году URA.RU писало об иностранце, который семь раз незаконно пересек российскую границу. Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.
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