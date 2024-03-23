23 марта 2024

На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о жертвах «Крокуса». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал, 24 марта. Тюмень
Волонтеры вложили лампадами «Тюмень скорбит» у мемориала в память о жертвах «Крокуса» Фото:
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На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта акция состоится 24 марта в 20:00, сообщил глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич.

«Тюмень вместе со всеми скорбит, чтит память погибших. Всем, кто пострадал желаем скорейшего выздоровления. Мы вместе и едины. Мы — настоящий русский народ», — сказал Борисевич «Тюменской линии».

Волонтеры выложили из лампадок «Тюмень скорбит», а стихийный мемориал уже переполнен цветами и игрушками. Тюменцы возлагают их с самого утра.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.

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На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта акция состоится 24 марта в 20:00, сообщил глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич. «Тюмень вместе со всеми скорбит, чтит память погибших. Всем, кто пострадал желаем скорейшего выздоровления. Мы вместе и едины. Мы — настоящий русский народ», — сказал Борисевич «Тюменской линии». Волонтеры выложили из лампадок «Тюмень скорбит», а стихийный мемориал уже переполнен цветами и игрушками. Тюменцы возлагают их с самого утра. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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