На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о жертвах «Крокуса». Видео

24 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Волонтеры вложили лампадами «Тюмень скорбит» у мемориала в память о жертвах «Крокуса» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта акция состоится 24 марта в 20:00, сообщил глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич. «Тюмень вместе со всеми скорбит, чтит память погибших. Всем, кто пострадал желаем скорейшего выздоровления. Мы вместе и едины. Мы — настоящий русский народ», — сказал Борисевич «Тюменской линии». Волонтеры выложили из лампадок «Тюмень скорбит», а стихийный мемориал уже переполнен цветами и игрушками. Тюменцы возлагают их с самого утра. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Цветном бульваре в Тюмени зажгут лампады в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта акция состоится 24 марта в 20:00, сообщил глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич. «Тюмень вместе со всеми скорбит, чтит память погибших. Всем, кто пострадал желаем скорейшего выздоровления. Мы вместе и едины. Мы — настоящий русский народ», — сказал Борисевич «Тюменской линии». Волонтеры выложили из лампадок «Тюмень скорбит», а стихийный мемориал уже переполнен цветами и игрушками. Тюменцы возлагают их с самого утра. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.