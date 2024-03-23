23 марта 2024

Курганская область присоединилась к акции «Журавли». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
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В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно».

«Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте.

В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.

В Курганской области на медиаэкранах появились белые журавли
В Курганской области на медиаэкранах появились белые журавли
Фото:

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В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно». «Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте. В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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