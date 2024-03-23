Курганская область присоединилась к акции «Журавли». Фото

24 марта 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Курганцы скорбят о жертвах трагедии в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно». «Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте. В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. В Курганской области на медиаэкранах появились белые журавли Фото: telegram-канал «Курган| Срочно и точно», https://t.me/newskurgan45/11912 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно». «Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте. В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.