В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно».
«Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте.
В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.
В Курганской области на медиаэкранах появились белые журавли
Фото: telegram-канал «Курган| Срочно и точно», https://t.me/newskurgan45/11912
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В Курганской области на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал «Курган| Срочно и точно». «Вечером 24 марта летящие журавли появились на медиаэкранах в Кургане, Катайске, Шадринске, Кетовском, Половинском и других округах Курганской области. Регион присоединился к акции «Журавли», которая состоялась ранее в Подмосковье у здания «Крокус Сити Холла», — говорится в посте. В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.