В России сегодня день общенационального траура. На территории концертного зала «Крокус Сити Холла» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Это сделано в память о погибших при теракте в концертном зале. Страна сорбит по жертвам трагедии.
Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» произошло нападение террористов. В результате стрельбы и поджога здания погибли 137 человек, еще 180 получили ранения. В настоящее время все нападавшие были задержаны. В Москве начался процесс идентификации жертв теракта.
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