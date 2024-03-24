На здании «Крокуса» в память о погибших в теракте появилась проекция «Журавли». Видео

24 марта 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В России сегодня день общенационального траура. На территории концертного зала «Крокус Сити Холла» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Это сделано в память о погибших при теракте в концертном зале. Страна сорбит по жертвам трагедии. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» произошло нападение террористов. В результате стрельбы и поджога здания погибли 137 человек, еще 180 получили ранения. В настоящее время все нападавшие были задержаны. В Москве начался процесс идентификации жертв теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России сегодня день общенационального траура. На территории концертного зала «Крокус Сити Холла» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Это сделано в память о погибших при теракте в концертном зале. Страна сорбит по жертвам трагедии. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» произошло нападение террористов. В результате стрельбы и поджога здания погибли 137 человек, еще 180 получили ранения. В настоящее время все нападавшие были задержаны. В Москве начался процесс идентификации жертв теракта.