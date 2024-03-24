На здании «Крокуса» в память о погибших в теракте появилась проекция «Журавли». Видео

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В России сегодня день общенационального траура. На территории концертного зала «Крокус Сити Холла» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Это сделано в память о погибших при теракте в концертном зале. Страна сорбит по жертвам трагедии.

Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» произошло нападение террористов. В результате стрельбы и поджога здания погибли 137 человек, еще 180 получили ранения. В настоящее время все нападавшие были задержаны. В Москве начался процесс идентификации жертв теракта.

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В России сегодня день общенационального траура. На территории концертного зала «Крокус Сити Холла» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Это сделано в память о погибших при теракте в концертном зале. Страна сорбит по жертвам трагедии. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» произошло нападение террористов. В результате стрельбы и поджога здания погибли 137 человек, еще 180 получили ранения. В настоящее время все нападавшие были задержаны. В Москве начался процесс идентификации жертв теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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