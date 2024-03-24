Глава Пуровского района доложил губернатору Артюхову об амбициозных планах развития

В Пуровском районе ЯНАО завершают строительство важных социальных объектов

25 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов встретился с главой Пуровского района ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Пуровского района Антон Колодин доложил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о результатах работы муниципальной команды и планах на ближайшие три года. О встрече сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Важнейшая задача — ликвидация аварийного жилфонда. Уверенно идем к ее выполнению, совсем скоро начнем заселять первых новоселов в микрорайоне Южном. Там же строятся школа и сад, планируется благоустройство территории», — рассказал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Губернатор также упомянул о планах по созданию в Тарко-Сале нефтегазового колледжа, который может стать одним из лучших в России. Глава района рассказал губернатору о развитии в сфере социальных объектов — 1 сентября в райцентре откроют современную трехэтажную школу на 400 мест, ведется капитальный ремонт районного молодежного центра. Продолжается реконструкция КСК «Геолог». Антон Колодин также уделил внимание строительству современных соцобъектов в отдаленных поселениях Пуровского района. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже провел серию встреч с главами ямальских районов. Итоги диалога с районными властями будут учтены в ежегодном послании губернатора Законодательному собранию ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пуровского района Антон Колодин доложил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о результатах работы муниципальной команды и планах на ближайшие три года. О встрече сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Важнейшая задача — ликвидация аварийного жилфонда. Уверенно идем к ее выполнению, совсем скоро начнем заселять первых новоселов в микрорайоне Южном. Там же строятся школа и сад, планируется благоустройство территории», — рассказал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Губернатор также упомянул о планах по созданию в Тарко-Сале нефтегазового колледжа, который может стать одним из лучших в России. Глава района рассказал губернатору о развитии в сфере социальных объектов — 1 сентября в райцентре откроют современную трехэтажную школу на 400 мест, ведется капитальный ремонт районного молодежного центра. Продолжается реконструкция КСК «Геолог». Антон Колодин также уделил внимание строительству современных соцобъектов в отдаленных поселениях Пуровского района. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже провел серию встреч с главами ямальских районов. Итоги диалога с районными властями будут учтены в ежегодном послании губернатора Законодательному собранию ЯНАО.