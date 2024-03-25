25 марта 2024

В Тюмени отменили легендарный рыболовный турнир

После теракта в «Крокусе» в Тюмени отменен рыболовный турнир «Клевое место»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, рыбаки, кама, рыба, река, рыбалка
Ежегодный турнир отменен, новую дату организаторы не сообщили Фото:

Организаторы рыболовного турнира «Клевое место», много лет объединяющего любителей рыбалки из Тюменской области и других регионов, заявили об отмене мероприятия из-за теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали в сети магазинов «КрепыЖ».

«Отмена турнира „Клевое место. Зима 2024“, запланированного на 30 марта. Уверены, что сегодня каждый отнесется с пониманием к этой информации. Скорбим вместе со всей страной. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вечная память погибшим», — сообщили организаторы фестиваля.

Рыболовный турнир, участие в котором принимают рыбаки не только из Тюменской области, но и из других регионов, должен был пройти на озере Круглом. Его организатором выступает магазин «КрепыЖ», при участии «Федерации рыболовного спорта Тюменской области».

Теракт в «Крокус Сити Холл» случился 22 марта, в подмосковном Красногорске. Перед концертом группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо вооруженных боевиков. В результате нападения и последующего пожара, по последним данным, погибли 139 человек.

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Организаторы рыболовного турнира «Клевое место», много лет объединяющего любителей рыбалки из Тюменской области и других регионов, заявили об отмене мероприятия из-за теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали в сети магазинов «КрепыЖ». «Отмена турнира „Клевое место. Зима 2024“, запланированного на 30 марта. Уверены, что сегодня каждый отнесется с пониманием к этой информации. Скорбим вместе со всей страной. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вечная память погибшим», — сообщили организаторы фестиваля. Рыболовный турнир, участие в котором принимают рыбаки не только из Тюменской области, но и из других регионов, должен был пройти на озере Круглом. Его организатором выступает магазин «КрепыЖ», при участии «Федерации рыболовного спорта Тюменской области». Теракт в «Крокус Сити Холл» случился 22 марта, в подмосковном Красногорске. Перед концертом группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо вооруженных боевиков. В результате нападения и последующего пожара, по последним данным, погибли 139 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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