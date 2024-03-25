В Тюмени отменили легендарный рыболовный турнир

После теракта в «Крокусе» в Тюмени отменен рыболовный турнир «Клевое место»

26 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Ежегодный турнир отменен, новую дату организаторы не сообщили Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Организаторы рыболовного турнира «Клевое место», много лет объединяющего любителей рыбалки из Тюменской области и других регионов, заявили об отмене мероприятия из-за теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали в сети магазинов «КрепыЖ». «Отмена турнира „Клевое место. Зима 2024“, запланированного на 30 марта. Уверены, что сегодня каждый отнесется с пониманием к этой информации. Скорбим вместе со всей страной. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вечная память погибшим», — сообщили организаторы фестиваля. Рыболовный турнир, участие в котором принимают рыбаки не только из Тюменской области, но и из других регионов, должен был пройти на озере Круглом. Его организатором выступает магазин «КрепыЖ», при участии «Федерации рыболовного спорта Тюменской области». Теракт в «Крокус Сити Холл» случился 22 марта, в подмосковном Красногорске. Перед концертом группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо вооруженных боевиков. В результате нападения и последующего пожара, по последним данным, погибли 139 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы рыболовного турнира «Клевое место», много лет объединяющего любителей рыбалки из Тюменской области и других регионов, заявили об отмене мероприятия из-за теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Об этом рассказали в сети магазинов «КрепыЖ». «Отмена турнира „Клевое место. Зима 2024“, запланированного на 30 марта. Уверены, что сегодня каждый отнесется с пониманием к этой информации. Скорбим вместе со всей страной. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вечная память погибшим», — сообщили организаторы фестиваля. Рыболовный турнир, участие в котором принимают рыбаки не только из Тюменской области, но и из других регионов, должен был пройти на озере Круглом. Его организатором выступает магазин «КрепыЖ», при участии «Федерации рыболовного спорта Тюменской области». Теракт в «Крокус Сити Холл» случился 22 марта, в подмосковном Красногорске. Перед концертом группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо вооруженных боевиков. В результате нападения и последующего пожара, по последним данным, погибли 139 человек.