Инсайдер: силовики призвали тюменских ЧОПовцев действовать жестче

Сотрудников тюменских частных охранных предприятий призвали действовать жестче и не бояться спорить с жителями, которые отказываются показывать свои сумки при досмотре. Такую рекомендацию от силовиков охранники получили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«С представителями крупнейших ЧОП города проводились дополнительные инструктажи. Было пожелание, чтобы охранники действовали решительно и не боялись вступать в споры с тюменцами, которые начинают ругаться при просьбе показать сумки или личные вещи, не оставляли такие ситуации без внимания. А в случае, если охранники подозревают что-то, сразу бы вызывали полицию или Росгвардию, действовали на опережение», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в Росгвардию по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. В результате теракта 139 человек погибли. Как ранее писало URA.RU, после трагедии неизвестные начали призывать тюменских подростков совершать массовые расстрелы в городских ТРЦ, а в учреждениях усилили охрану.
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