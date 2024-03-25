25 марта 2024

Инсайдер: силовики призвали тюменских ЧОПовцев действовать жестче

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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После теракта в Подмосковье охранники получили рекомендации от силовиков Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сотрудников тюменских частных охранных предприятий призвали действовать жестче и не бояться спорить с жителями, которые отказываются показывать свои сумки при досмотре. Такую рекомендацию от силовиков охранники получили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«С представителями крупнейших ЧОП города проводились дополнительные инструктажи. Было пожелание, чтобы охранники действовали решительно и не боялись вступать в споры с тюменцами, которые начинают ругаться при просьбе показать сумки или личные вещи, не оставляли такие ситуации без внимания. А в случае, если охранники подозревают что-то, сразу бы вызывали полицию или Росгвардию, действовали на опережение», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в Росгвардию по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. В результате теракта 139 человек погибли. Как ранее писало URA.RU, после трагедии неизвестные начали призывать тюменских подростков совершать массовые расстрелы в городских ТРЦ, а в учреждениях усилили охрану.

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Сотрудников тюменских частных охранных предприятий призвали действовать жестче и не бояться спорить с жителями, которые отказываются показывать свои сумки при досмотре. Такую рекомендацию от силовиков охранники получили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «С представителями крупнейших ЧОП города проводились дополнительные инструктажи. Было пожелание, чтобы охранники действовали решительно и не боялись вступать в споры с тюменцами, которые начинают ругаться при просьбе показать сумки или личные вещи, не оставляли такие ситуации без внимания. А в случае, если охранники подозревают что-то, сразу бы вызывали полицию или Росгвардию, действовали на опережение», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в Росгвардию по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. В результате теракта 139 человек погибли. Как ранее писало URA.RU, после трагедии неизвестные начали призывать тюменских подростков совершать массовые расстрелы в городских ТРЦ, а в учреждениях усилили охрану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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