Курганцы жалуются, что не могут дозвониться на горячую линию судебных приставов

26 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Курганцы не смогли дозвониться приставам для консультации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области не могут дозвониться в службу судебных приставов по телефону горячей линии. Им никто не отвечает, хотя курганцев приглашали воспользоваться бесплатными юридическими консультациями. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «Не можем с утра дозвониться по телефону горячей линии за обещанной консультацией — трубку никто не берет», — рассказали читателю корреспонденту. Курганцы удивились, для чего сообщать о консультациях, а после никто не отвечает на вызовы. Собеседники URA.RU рассказали, что на горячую линию дозвониться пытались представители бизнеса, которым задолжала одна из мэрий Курганской области. Они хотели узнать, как им взыскать деньги и что делали приставы, чтобы исполнить решение суда. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Также одной женщине была необходима консультация по поводу выплаты алиментов от бывшего мужа, который заключил контракт с Минобороны. Ей нужно было получить ответ, какие документы необходимы и куда их принести. Корреспонденты агентства несколько раз сами пытались дозвониться по телефону, указанному на сайте УФССП. После нескольких длинных гудков звонок обрывался. За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу управления. В ведомстве пояснили, что телефон для связи не является многоканальным, поэтому несколько звонков могли быть пропущены. Также в УФССП заметили, что существует единый номер для консультаций, который работает каждый день: 49-18-19. Личный прием граждан без записи ведется в Кургане на Дзержинского, 54а. В ведомстве добавили, что 27 марта прием звонков в рамках Дня оказания бесплатной юридической помощи продолжится для тех, кто не смог получить консультацию сегодня. Звонки будут принимать по номеру 49-18-17 с 9-00 до 16-00 (с перерывом с 12 до 12-45). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области не могут дозвониться в службу судебных приставов по телефону горячей линии. Им никто не отвечает, хотя курганцев приглашали воспользоваться бесплатными юридическими консультациями. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «Не можем с утра дозвониться по телефону горячей линии за обещанной консультацией — трубку никто не берет», — рассказали читателю корреспонденту. Курганцы удивились, для чего сообщать о консультациях, а после никто не отвечает на вызовы. Собеседники URA.RU рассказали, что на горячую линию дозвониться пытались представители бизнеса, которым задолжала одна из мэрий Курганской области. Они хотели узнать, как им взыскать деньги и что делали приставы, чтобы исполнить решение суда. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Также одной женщине была необходима консультация по поводу выплаты алиментов от бывшего мужа, который заключил контракт с Минобороны. Ей нужно было получить ответ, какие документы необходимы и куда их принести. Корреспонденты агентства несколько раз сами пытались дозвониться по телефону, указанному на сайте УФССП. После нескольких длинных гудков звонок обрывался. За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу управления. В ведомстве пояснили, что телефон для связи не является многоканальным, поэтому несколько звонков могли быть пропущены. Также в УФССП заметили, что существует единый номер для консультаций, который работает каждый день: 49-18-19. Личный прием граждан без записи ведется в Кургане на Дзержинского, 54а. В ведомстве добавили, что 27 марта прием звонков в рамках Дня оказания бесплатной юридической помощи продолжится для тех, кто не смог получить консультацию сегодня. Звонки будут принимать по номеру 49-18-17 с 9-00 до 16-00 (с перерывом с 12 до 12-45).