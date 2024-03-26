26 марта 2024

Рейс из Баку в Тюмень задерживается на полтора часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Самолеты. Тюмень, взлет самолета, пассажирский самолет, самолет, самолет летит
Рейс из Баку в Тюмень задержали на полтора часа Фото:

Самолет из Баку в Тюмень авиакомпании Utair задерживается на полтора часа. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс „Баку-Тюмень“: время прибытия по расписанию — 16:00. Расчетное время прибытия — 17:35», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Ранее в Рощино почти на три часа задерживался прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Перенос рейса был связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет из Баку в Тюмень авиакомпании Utair задерживается на полтора часа. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс „Баку-Тюмень“: время прибытия по расписанию — 16:00. Расчетное время прибытия — 17:35», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Ранее в Рощино почти на три часа задерживался прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Перенос рейса был связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...