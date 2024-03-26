Рейс из Баку в Тюмень задерживается на полтора часа

Рейс из Баку в Тюмень задержали на полтора часа
Самолет из Баку в Тюмень авиакомпании Utair задерживается на полтора часа. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс „Баку-Тюмень“: время прибытия по расписанию — 16:00. Расчетное время прибытия — 17:35», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Ранее в Рощино почти на три часа задерживался прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Перенос рейса был связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.