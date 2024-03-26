В Кургане СОБР «Гром» задержал уроженца азиатской республики

Задержан уроженец азиатской республики, который привез в Курган героин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганские силовики и СОБР «Гром» задержали приезжего в регион уроженца азиатской республики со свертками героина. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В Кургане сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области при силовой поддержке СОБР „Гром“ регионального управления Росгвардии задержали 34-летнего ранее судимого уроженца азиатской республики. По имеющейся информации, мужчина прибыл в Зауралье несколько дней назад из другого региона и поселился в съемной квартире», — сообщает ведомство.

У задержанного при себе оказалось два свертка с наркотиком. Другие пакетики с веществом он успел разложить в тайниковые закладки. Они найдены и изъяты. На съемной квартире в ходе обыска полицейские обнаружили три пакетика с сыпучим веществом, которое направили на экспертизу. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Ранее генерал УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов сообщил депутатам о задержании 10 членов преступного сообщества иностранцев, которым управляли из Турции. Фигуранты уже получили сроки.