26 марта 2024

Объем инвестиций в ТЭК ЯНАО превысил один триллион рублей

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Инвестиции в ТЭК ЯНАО — самые высокие в России Фото:

Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс ЯНАО шестой год превышает один триллион рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Предприятия нашего топливно-энергетического комплекса два года действуют в условиях внешнего давления. Но отрасль показывает стабильную работу. Ключевые предприятия — „Газпром“, „НОВАТЭК“, „Газпром нефть“, „Роснефть“, „Лукойл“, „Транснефть“ продолжают воплощать масштабные проекты. Объем инвестиций в шестой раз превысил триллион рублей», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В своем выступлении на выставке «Россия» в Москве, Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — завершил губернатор.

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Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс ЯНАО шестой год превышает один триллион рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Предприятия нашего топливно-энергетического комплекса два года действуют в условиях внешнего давления. Но отрасль показывает стабильную работу. Ключевые предприятия — „Газпром“, „НОВАТЭК“, „Газпром нефть“, „Роснефть“, „Лукойл“, „Транснефть“ продолжают воплощать масштабные проекты. Объем инвестиций в шестой раз превысил триллион рублей», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». В своем выступлении на выставке «Россия» в Москве, Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — завершил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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