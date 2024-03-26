Объем инвестиций в ТЭК ЯНАО превысил один триллион рублей

Инвестиции в ТЭК ЯНАО — самые высокие в России Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс ЯНАО шестой год превышает один триллион рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Предприятия нашего топливно-энергетического комплекса два года действуют в условиях внешнего давления. Но отрасль показывает стабильную работу. Ключевые предприятия — „Газпром“, „НОВАТЭК“, „Газпром нефть“, „Роснефть“, „Лукойл“, „Транснефть“ продолжают воплощать масштабные проекты. Объем инвестиций в шестой раз превысил триллион рублей», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В своем выступлении на выставке «Россия» в Москве, Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — завершил губернатор.