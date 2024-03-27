В Кургане родители школьников жалуются на агрессивного ученика

Родители младшеклассников просят решить проблему с агрессией ученика в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской школе №20 (корпус школы №26) ученик четвертого класса держит в страхе одноклассников и детей из младших классов. Жалобы родителей на задиру не дают результата, написала мама одного из учеников в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». Родители других детей в соцсети предложили написать коллективную жалобу. В администрации Кургана ответили URA.RU, что жалобы не поступали, но родителей готовы принять.

«Очень прошу разобраться в данной ситуации, так как многочисленные заявления родителей и письма в управления образования не помогают. Ребенок учится в школе №20 в 1-м классе. Уже на протяжении полугода ученик 4-го класса в прямом смысле издевается над детьми: пинает, обзывает, ставит подножки, может просто подбежать и ударить по голове, толкнуть, стукнуть головой об дверь, толкнуть с лестницы. Такое отношение не только к первоклассникам, но и к своим одноклассникам. Дети просто боятся выйти в коридор. Этот ученик уже стоит на учете! Такое же отношение к учителям, на замечания он не реагирует, огрызается», — написала обеспокоенная жительница Кургана в группе «Супер Мамочки | Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях мамы других учеников подтвердили проблему. Одна из женщин предложила написать коллективную жалобу.

В пресс-службе администрации Кургана на запрос URA.RU сообщили, что обращений в управление образования от родителей учеников школы не поступало. «Однако информация обязательно будет проверена. Управление образования проведет работу с руководством и психологами данной школы. Чтобы провести адресную работу и оказать помощь, необходима более подробная информация. Для этого просим родителей обратиться в управление образования по адресу: улица Куйбышева, 111», — ответили в ведомстве.