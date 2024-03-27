В Тюмени нашли мертвым мужчину, пропавшего год назад

Мужчину искали волонтеры и силовики
В Тюмени нашли мертвым мужчину, который пропал в мае прошлого года. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте».
«Миляхов Григорий Эдуардович, 1996 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — коротко сообщили поисковики.
Мужчина пропал 21 мая. Молодой человек вышел из дома и не вернулся.
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