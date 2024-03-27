В Тюмени нашли мертвым мужчину, пропавшего год назад

28 марта 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Мужчину искали волонтеры и силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени нашли мертвым мужчину, который пропал в мае прошлого года. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Миляхов Григорий Эдуардович, 1996 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — коротко сообщили поисковики. Мужчина пропал 21 мая. Молодой человек вышел из дома и не вернулся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени нашли мертвым мужчину, который пропал в мае прошлого года. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Миляхов Григорий Эдуардович, 1996 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — коротко сообщили поисковики. Мужчина пропал 21 мая. Молодой человек вышел из дома и не вернулся.