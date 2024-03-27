27 марта 2024

В Тюмени нашли мертвым мужчину, пропавшего год назад

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Соревнования ФГП ВО ЖДТ России по служебному собаководству. Ведомственная охрана РЖД. Пермь , поиск пропавших людей, кинолог с собакой
Мужчину искали волонтеры и силовики Фото:

В Тюмени нашли мертвым мужчину, который пропал в мае прошлого года. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Миляхов Григорий Эдуардович, 1996 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — коротко сообщили поисковики.

Мужчина пропал 21 мая. Молодой человек вышел из дома и не вернулся.

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В Тюмени нашли мертвым мужчину, который пропал в мае прошлого года. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Миляхов Григорий Эдуардович, 1996 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — коротко сообщили поисковики. Мужчина пропал 21 мая. Молодой человек вышел из дома и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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